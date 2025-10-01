Nghi phạm giết người ở công viên bị bắt sau 30 phút gây án

Lâm ĐồngNguyễn Văn Tý, 23 tuổi, bị cảnh sát chạy xe máy truy đuổi, bắt giữ sau 30 phút đâm gục người đàn ông tại công viên Phú Trinh, phường Phan Thiết.

Tý, trú phường Bình Thuận, bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Giết người, tối 30/9.

Nghi phạm bước đầu thừa nhận hành vi, khai lúc đó đang ngồi ở ghế đá công viên Phú Trinh (cạnh ngã tư Lê Duẩn – Nguyễn Hội) chờ bạn thì bị người đàn ông lại gần "vô cớ gây hấn, tát vào mặt". Sẵn cây kéo mang theo trong người, anh ta đâm gục ông này rồi bỏ chạy.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tý bị cảnh sát bắt giữ tối 30/9. Ảnh: Nguyễn Tư

Trước đó, người dân phát hiện nạn nhân 38 tuổi, trú phường Bình Thuận, nằm gục bên lề đường cạnh Công viên Phú Trinh. Anh này có vết thương ở ngực, đang chảy máu, được đưa đến bệnh viện gần đó nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an phường Phan Thiết xác định Tý là nghi phạm, dùng xe máy truy đuổi, bắt giữ chỉ sau nửa tiếng.

Tư Huynh