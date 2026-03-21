Nghi phạm giết người nước ngoài bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất

TP HCMHu YongChao, 34 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, nghi can sát hại người đàn ông nước ngoài trong khách sạn ở phường An Lạc, bị bắt tại sân bay khi chuẩn bị bỏ trốn.

Tối 21/3, Hu YongChao bị Công an cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM bắt giữ khi đang chuẩn bị lên máy bay.

Đây là nghi can gây ra vụ giết người vào chiều hôm qua, trong khách sạn ở đường số 33, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ). Nạn nhân là người đàn ông nước ngoài.

Hu YongChao chỉ chỗ dấu lưỡi dao, tang vật vụ giết người. Ảnh: Công an cung cấp

Vào cuộc điều tra, ngay trong đêm qua, PC02 đã gửi thông tin về án mạng cho Công an Cửa khẩu Tân Sơn Nhất để phối hợp, nhận diện, truy tìm người đàn ông nghi vấn liên quan vụ giết người này. Lực lượng chức năng xác định Hu YongChao đã làm thủ tục lên chuyến bay của hãng Shandong Airlines để đi Sơn Đông, Trung Quốc.

Qua hệ thống camera giám sát an ninh, cảnh sát phát hiện người này đang ngồi tại một quán cà phê ở tầng 2, ga quốc tế. Cảnh sát ngay sau đó áp sát, đưa Hu YongChao về trụ sở làm việc.

Sau nhiều giờ đấu tranh, đến rạng sáng nay, người này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nghi can này khai con dao gây án được cất giấu trên nóc tủ đựng đồ uống của một quán ăn gần đó.

Lưỡi dao, hung khí trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Cơ quan điều tra đã thu hồi tang vật, tiếp tục lấy lời khai của Hu YongChao để làm rõ vụ án.

Quốc Thắng