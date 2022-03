Nghi phạm giết người bị bắt vì lộ 'ngón tay cụt'

Điện BiênLý Văn Thành còn 10 km nữa sẽ trốn được sang Lào nhưng lộ ra “ngón tay út cụt” nên bị bắt.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ Thành (45 tuổi, ở huyện Sông Lô) để điều tra hành vi Giết người.

Thành từng bị TAND TP Hà Nội phạt 10 năm 5 tháng tù về các tội Cố ý gây thương tích và Tàng trữ trái phép chất ma túy, ra trại tháng 11/2018. Gần đây, Thành cho anh Lý Văn Hải, 44 tuổi, sống gần nhà Thành, vay 2 triệu đồng nhưng nhiều lần đòi không được.

Tối 3/5, hai người xô xát về việc này và Thành bị cáo buộc rút dao đâm anh Hải tử vong. Nghi phạm phóng xe máy bỏ trốn.

Công an Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, ra lệnh truy nã và nhận định Thành từng liên quan ma túy "nhiều khả năng" sẽ tới các tỉnh giáp biên với Lào hoặc Trung Quốc nên đề nghị các địa phương này phối hợp truy bắt.

Thành (giữa) bị bắt khi chạy trốn, cách biên giới Lào 10 km. Ảnh: Công an cung cấp.

Trung tá Hoàng Ngọc Sơn, Đội trưởng Cảnh sát hình sự Công an huyện Điện Biên, cho hay, ngay khi nhận lệnh truy nã Công an Vĩnh Phúc, Thành được nhận định sẽ di chuyển từ Lai Châu sang Lào trên tuyến đường qua Điện Biên. Cảnh sát hình sự, giao thông và công an các địa phương giáp biên ra quân kiểm tra "từng xe máy, từng ôtô" suốt tuyến đường từ thị xã Mường Lay, nơi giáp Lai Châu, tới thành phố Điện Biên Phủ, dài gần 100 km.

Ngày 5/3, địa điểm cách biên giới Việt – Lào khoảng 10 km, cảnh sát phát hiện trên một xe khách chạy tuyến Lai Châu - Điện Biên có người "rất giống Thành", đang ngồi hàng ghế đầu tiên.

Theo trung tá Sơn, nghi phạm đội mũ đen, đeo khẩu trang, cúi đầu nên cảnh sát chưa nhận ra ngay. Tuy nhiên, Thành có "ngón út trái bị cụt" và khi kiểm tra cảnh sát đã xác định đây đúng là anh ta.

Thành khai sau khi rời hiện trường đã giấu xe máy ở một gầm cầu vượt trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai rồi bắt xe khách lên Sa Pa. Sáng 4/3, anh ta đón tiếp xe khách sang Điện Biên, định qua Lào.

Công an cho rằng "nếu thông chốt thành công", việc truy bắt sẽ phức tạp hơn nhiều.

Song Minh