Nghi phạm giết người bị bắt sau 31 năm

Nghệ AnÔng Trần Văn Dần, 60 tuổi, bị cảnh sát phát hiện sau 31 năm trốn truy nã về tội Giết người.

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công Nghệ An) cho biết đã di lý bị can Dần, trú huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk về Nghệ An.

Trần Duy Dần sau khi bị bắt.

Theo hồ sơ, ngày 12/ 8/1991, ông Dần sau khi đánh vợ đã đến Xí nghiệp liên hiệp thiếc Quỳ Hợp (Nghệ An) đóng ở huyện Quỳ Hợp dùng dao đâm một thủ kho tử vong.

Ông ta trốn vào miền Nam và Tây Nguyên lang bạt nhiều tỉnh thành. Năm 1997, ông Dần lén về Nghệ An đưa vợ con vào Đăk Lăk cư trú. Để che thân phận, nghi phạm trốn truy nã này đổi thành Trần Duy Dần.

Gần đây, cảnh sát truy nã đã lần ra tung tích của ông Dần.

Phương Linh