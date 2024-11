Nghi phạm giết người bị bắt sau 17 năm bỏ trốn

Quảng NinhNguyễn Thế Luật sau khi cùng 7 người giết nam thanh niên đã bỏ trốn ra nước ngoài và nhiều nơi suốt 17 năm.

Luật bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt trên đường Lê Thánh Tông, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, khuya 12/11.

Nguyễn Thế Luật khi bị bắt giữ. Ảnh Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, đêm 18/12/2006, tại đường Triều Dương, TP Móng Cái, Luật cùng 7 người quê Hải Phòng đã dùng tuýp sắt, kiếm, dao chặn đánh anh Hoàng Trung Phong tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Luật lẩn trốn ở nhiều địa phương, rồi sang Trung Quốc. Ngày 17/3/2007 Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Luật về tội Giết người.

Mới đây, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện bị can đã về Việt Nam, đang trốn tại quận Hồng Bàng, Hải Phòng, nên thành lập tổ công tác phối hợp Công an TP Hải Phòng bắt giữ.

Lê Tân