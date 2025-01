Nghi phạm giết người bị bắt khi đến bệnh viện điều trị thương tích

Bến TreĐặng Minh Hiền đâm chết người, bỏ trốn gần 60 km đến bệnh viện ở Long An điều trị vết thương ở tay do giằng co với nạn nhân.

Ngày 18/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bến Tre tạm giữ Hiền, 21 tuổi, quê thành phố Tân An, Long An, để điều tra hành vi giết người.

Đặng Minh Hiền thời điểm bị bắt. Ảnh: Quang Duy

Hôm qua, thi thể người đàn ông 37 tuổi, quê xã Tân Phú (Châu Thành, Bến Tre) với nhiều vết thương vùng đùi, lưng được người dân phát hiện tại khu vực ấp Hàm Luông.

Trích xuất camera an ninh, nhà chức trách xác định nghi phạm gây án là Hiền. Sau 3 giờ lần theo dấu vết, cảnh sát xác định Hiền đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Long An, cách hiện trường gây án gần 60 km để điều trị vết thương nên phối hợp Công an tỉnh Long An bắt giữ.

Hiền khai do mâu thuẫn với người đàn ông 37 tuổi nên dùng dao sát hại. Hắn bị thương ở tay do lúc giằng co gặp sự phản kháng quyết liệt của nạn nhân. Ngay lập tức Hiền trốn về quê điều trị.

Nam An