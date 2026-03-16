Nghi phạm giật dây chuyền ở phòng tập aerobic bị bắt

Nghệ AnMã Văn Vũ sa lưới sau hơn 6 tiếng xông vào phòng aerobic giật dây chuyền 30 triệu đồng của một phụ nữ đang tập luyện,

Ngày 16/3, Vũ, 30 tuổi, trú xã Diễn Châu, đang bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về tội Cướp tài sản, theo Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Vũ tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, khoảng 5h ngày 15/3, Vũ mặc áo khoác trùm đầu, đeo khẩu trang, cầm dao đi vào phòng tập aerobic ở xã Tân Châu (trước đây thuộc huyện Diễn Châu), dùng dao đe dọa tấn công người phụ nữ 50 tuổi để giật sợi dây chuyền.

Người phụ nữ lập tức chụp tay tên cướp, tri hô, chống trả, giằng co quyết liệt. Lúc ngã xuống nền nhà, chị vẫn cố đạp hắn liên tiếp, giữ lại sợi dây chuyền. Một phụ nữ đứng gần đó xông vào hỗ trợ nạn nhân, hô hoán hàng xóm tới ứng cứu. Tên cướp cầm hung khí đe dọa rồi vùng dậy bỏ chạy, lái xe máy để sẵn bên ngoài tẩu thoát.

Tên cướp giật dây chuyền tại phòng tập aerobic bị bắt Camera an ninh ghi lại cảnh Vũ xô ngã người phụ nữ, giật dây chuyền. Video: Hùng Lê

Nhận trình báo của nạn nhân, sau hơn 6 tiếng truy tìm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Công an xã Tân Châu bắt Vũ khi đang lẩn trốn tại xã Diễn Châu, cách hiện trường gây án hơn 15 km.

Vũ khai xông vào phòng tập aerobic với ý định cướp dây chuyền để lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Đức Hùng