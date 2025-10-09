Nghi phạm gây ra thảm họa cháy rừng Los Angeles bị bắt

Một người đàn ông bị bắt tại Florida với cáo buộc phóng hỏa dẫn đến thảm họa cháy rừng ở Los Angeles hồi đầu năm nay.

Giới chức Mỹ ngày 8/10 cho biết Jonathan Rinderknecht, cựu tài xế Uber 29 tuổi, đã bị bắt và truy tố với cáo buộc gây ra thảm họa cháy rừng Palisades hồi đầu năm nay. Lửa lan rộng và kéo dài nhiều tuần, là một trong những vụ cháy rừng gây thiệt hại nghiêm trọng nhất trong lịch sử hạt Los Angeles và bang California.

Theo cơ quan điều tra, nghi phạm bị cáo buộc đã châm lửa trên một ngọn đồi gần lối mòn Skull Rock, ngoại ô Palisades, vào rạng sáng ngày 1/1. Nghi phạm ban đầu gọi 911 nhưng không thể kết nối. Anh ta rời đi nhưng sau đó tiếp tục quay lại hiện trường và quay video khi lính cứu hỏa đến dập lửa.

Đám cháy được khống chế nhưng tro tàn vẫn âm ỉ trong lòng đất. Đến ngày 7/1, lửa bùng lên trở lại vì các trận gió lớn và thời tiết khô hanh, trở thành trận cháy rừng Palisades.

Cơ quan công tố cho biết Rinderknecht đã tìm kiếm thông tin trên mạng rằng liệu tàn thuốc lá có thể gây cháy rừng hay không, dường như nhằm tìm cách chứng minh mình vô tội. Điều tra viên đã phát hiện trong xe của nghi phạm một chiếc bật lửa tương tự với chiếc xuất hiện trong ảnh chụp điện thoại vào đêm 31/12/2024.

Một cư dân đứng giữa khu đổ nát ở Pacific Palisades, Los Angeles, ngày 8/1. Ảnh: AP

Rinderknecht bị triệu tập thẩm vấn ngày 24/1. Anh ta khai rằng ngọn lửa bùng phát ở khu vực Skull Rock dù thông tin này khi đó chưa được giới chức địa phương công bố. Các điều tra viên nhận định đây là tình tiết chứng minh nghi phạm có mặt tại hiện trường, dù anh ta khẳng định mình chỉ đứng ở dưới chân đồi.

Rinderknecht bị bắt tại Florida hôm 7/10 và xuất hiện lần đầu trước tòa ở thành phố Orlando một ngày sau đó. Nghi phạm bị cáo buộc "cố ý phóng hỏa phá hoại", tội danh có khung hình phạt tối thiểu 5 năm tù. Tại tòa, Rinderknech khẳng định mình không có vấn đề tâm lý hay sử dụng chất kích thích. Phiên điều trần về bảo lãnh và di lý nghi phạm từ Florida về California dự kiến diễn ra ngày 17/10.

Vụ cháy Palisades đã cướp đi sinh mạng của 12 người tại các khu dân cư sườn đồi thuộc Pacific Palisades và Malibu, thiêu rụi hơn 17.000 căn nhà và công trình, gây thiệt hại cho hàng chục nghìn cư dân.

Nghi phạm Jonathan Rinderknecht, 29 tuổi, bị bắt tại Florida ngày 7/10. Ảnh: AP

Cơ quan cứu hỏa Los Angeles (LAFD) thừa nhận đã thiếu nhân lực, không dự trữ đủ thiết bị dù có cảnh báo gió mạnh. Trong 36 giờ đầu, lính cứu hỏa gặp khó khăn trong liên lạc, dẫn đến chậm trễ phát lệnh sơ tán. Báo cáo của LAFD cho thấy lệnh sơ tán chính thức được đưa ra muộn 40 phút, khi một số công trình đã bắt lửa. Địa điểm chỉ huy cũng phải nhiều lần di dời để tránh đám cháy áp sát.

"Sự liều lĩnh của một cá nhân đã gây ra thảm họa, khiến nhiều người chết và hàng nghìn ngôi nhà bị phá hủy. Chúng tôi hy vọng vụ truy tố này sẽ mang lại phần nào công lý cho các nạn nhân", công tố viên Bill Essayli cho biết.

Thanh Danh (Theo AP, NBC)