Nghi phạm 'dọa hiến tế' khi xả súng trên kim tự tháp Mexico

Jasso đứng trên đỉnh kim tự tháp ở khu di tích Teotihuacan, xả súng xuống du khách bên dưới sau khi đe dọa "hiến tế" họ.

"Cấm cử động, nếu không ta sẽ hiến tế các ngươi", Julio Cesar Jasso, 27 tuổi, hét lớn khi cầm súng đứng trên phần đỉnh đền thờ tại Kim tự tháp Mặt Trăng tại khu di tích Teotihuacan hôm 20/4, theo video do du khách quay lại và được truyền thông Mỹ công bố ngày 21/4.

Hàng chục du khách có mặt ở trên đỉnh kim tự tháp hoảng sợ nằm rạp xuống, những người khác bắt đầu chạy xuống bậc thang. Jasso đã xả đạn vào nhóm người này, trong khi đe dọa những người mắc kẹt trên đỉnh kim tự tháp.

Đứng trên đỉnh Kim tự tháp Mexico xả súng để tái hiện nghi lễ hiến tế Nghi phạm Jasso xả đạn, đe dọa du khách trên Kim tự tháp Mặt Trăng ở khu di chỉ Teotihuacan, Mexico, ngày 20/4. Video: X/Brandon

Một du khách Canada thiệt mạng, 13 người bị thương trong vụ xả súng. Nhiều người bị thương do ngã khi tìm cách tháo chạy. "Tôi thấy một người đàn ông nhảy xuống, cố chạy thoát, nhưng ngã đập lưng xuống đất. Cảnh tượng đó thật sự kinh hoàng", Brenda Lee, du khách Canada, kể lại.

Jasso sau đó tự sát khi lực lượng an ninh tiếp cận. Cảnh sát đã phát hiện một con dao, một khẩu súng cùng đạn dược tại hiện trường, xác nhận Jasso là nghi phạm duy nhất thực hiện vụ tấn công.

Kim tự tháp Mặt Trăng cao 42 m, thuộc Quần thể Kim tự tháp Teotihuacan, Di sản Thế giới được UNESCO công nhận. Đây là hệ thống công trình đồ sộ nằm ở rìa thủ đô Mexico City, do ba nền văn minh cổ đại khác nhau xây dựng, là một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của Mexico.

Cư dân từng sinh sống tại Teotihuacan tin rằng đây chính là nơi khởi nguyên của thời gian, nơi các vị thần đã tự hiến tế để tạo ra Mặt Trời, Mặt Trăng và thiết lập quỹ đạo cho chúng.

Kim tự tháp Mặt Trăng (trái) và Kim tự tháp Mặt Trời (phía xa, bên phải) tại khu di tích Teotihuacan, Mexico. Ảnh: AP

Các nhà khảo cổ đã khai quật được nhiều hài cốt với đôi tay dường như bị trói quặt ra sau lưng, bị chặt đầu hoặc bị đâm tại kim tự tháp, dấu tích cho thấy các vụ hiến tế người từng xảy ra ở đây. Phần lớn nạn nhân bị đưa tới kim tự tháp hiến tế từ những vùng xa xôi của Trung Mỹ.

"Cư dân cổ đại ở đây tin rằng tục hiến tế người giúp duy trì các chu kỳ của tạo hóa và để trả món nợ với các vị thần. Con người đang góp phần giúp Mặt trời tiếp tục mọc", David Carballo, một nhà khảo cổ học tại Đại học Boston, người từng tham gia khai quật một phần của kim tự tháp, cho biết.

Tuy nhiên, hành vi hiến tế người ở Kim tự tháp Mặt Trăng xảy ra từ cách đây khoảng 1.500 năm, nhiều thế kỷ trước khi người Aztec đến định cư tại Teotihuacan vào khoảng năm 1300, Carballo cho hay.

Một hướng dẫn viên địa phương cho biết giới chức từng tiến hành kiểm tra an ninh du khách tại khu di tích, nhưng biện pháp này về sau đã bị ngừng lại. Viện Nhân học và Lịch sử Quốc gia Mexico cho biết khu di tích sẽ đóng cửa sau vụ xả súng, cho tới khi có thông báo mới.

Đức Trung (Theo AP, NY Post, FOX News)