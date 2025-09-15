Nghi phạm để lại lời nhắn trước khi ám sát Charlie Kirk

Giám đốc FBI nói nghi phạm đã tiết lộ kế hoạch sát hại Charlie Kirk trong tin nhắn gửi bạn bè và bức thư tay để lại trong căn hộ.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Kash Patel nói trong chương trình Fox News phát sóng ngày 15/9 rằng nghi phạm Tyler Robinson đã để lại một thông điệp trước khi mang súng đi ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk tại sự kiện ở Đại học Utah Valley hôm 10/9.

Theo đó, trước khi gây án, Robinson đã nhắn tin với một người bạn rằng mình "có cơ hội ám sát Charlie Kirk", đồng thời khẳng định "sẽ làm như vậy vì căm thù những gì Charlie đại diện".

FBI cũng phát hiện một bức thư tay với nội dung tương tự mà nghi phạm được cho là đã viết và để lại trong căn hộ riêng trước khi thực hiện vụ ám sát. Ông Patel cho hay bức thư đã bị hủy, nhưng các nhà điều tra đã thu thập được bằng chứng pháp y và có thể xác nhận nội dung thư thông qua nghiệp vụ thẩm vấn.

Tyler Robinson trong một bức ảnh đăng trên mạng xã hội. Ảnh: WSJ

Giám đốc FBI thêm rằng họ còn tìm thấy một chiếc tua vít trên sân thượng Đại học Utah Valley, nơi Robinson đã dùng súng trường ngắm bắn Kirk. Ngoài ra, cảnh sát đã thu giữ một chiếc khăn tắm tối màu quấn quanh khẩu súng trường mà nghi phạm bỏ lại trong rừng khi trốn chạy.

"Tôi có thể nói rằng ADN thu được từ chiếc khăn và trên chiếc tua vít đều khớp với nghi phạm", ông nói.

Các nhà điều tra cũng đã thẩm vấn gia đình và bạn bè của nghi phạm, phát hiện anh ta có tư tưởng thiên tả, Patel nói.

"Gia đình anh ta đã khai với các nhà điều tra rằng Robinson theo chủ nghĩa thiên tả và điều này trở nên rõ ràng hơn trong vài năm gần đây", Giám đốc FBI nói, đồng thời tuyên bố vụ sát hại Kirk là "hành động có chủ đích" của Robinson.

Tuy nhiên, FBI đến nay chưa xác định được động cơ gây án của nghi phạm. Các thông điệp mà Robinson khắc trên vỏ đạn đều liên quan đến các game bắn súng hoặc meme trên mạng, không mang tư tưởng chính trị, theo các chuyên gia.

Nhà hoạt động bảo thủ Mỹ bị bắn chết giữa trường học Khoảnh khắc Charlie Kirk trúng đạn. Video: X/IAmyLeigh

Charlie Kirk, người sáng lập 31 tuổi của tổ chức bảo thủ Turning Point USA, ngày 10/9 qua đời vì một phát đạn bắn vào cổ trong buổi diễn thuyết về "Sự trở lại của nước Mỹ" tại Đại học Utah Valley ở bang Utah. Nghi phạm Robinson hiện đối mặt với cáo buộc giết người, xả súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý.

Robinson đang bị giam ở nhà tù hạt Utah và dự kiến hầu tòa ngày 16/9. Hiện chưa rõ anh ta có luật sư đại diện hay không.

Thanh Tâm (Theo Fox News, USA Today, NBC News)