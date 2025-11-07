Nghi phạm đánh chết người bị bắt sau 38 năm bỏ trốn

Hà NộiSau khi đánh chết người có thù với mình, Trần Thanh Bình bỏ trốn vào Đăk Lăk lấy vợ, lập nghiệp, khai tăng 3 tuổi, sống ẩn mình suốt 38 năm.

Ngày 7/11, Bình (58 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng cũ) bị Công an Hà Nội phối hợp Công an xã Cư Pơng, tỉnh Đăk Lăk, bắt giữ về hành vi Giết người 38 năm trước.

Năm 1987, tại một quán nước gần nhà ở Hà Nội, Bình bị một nhóm người đánh chảy máu đầu. Tối cùng ngày, khi gặp lại người đánh mình, Bình đã rút thanh sắt ở tường rào tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 24/11/1987, Công an quận Hai Bà Trưng cũ khởi tố vụ án, khởi tố Bình để điều tra tội Giết người nhưng bị can đã bỏ trốn nên phát lệnh truy nã.

Nghi phạm Trần Thanh Bình. Ảnh: Công an cung cấp

Bình khai, do đã quá lâu nên chỉ nhớ là sau khi gây án đã bỏ trốn vào Đăk Lăk, đến năm 2005 kết hôn. Quá trình ở đây, ông ta giữ nguyên họ tên nhưng khai tăng 3 tuổi, sống ẩn mình để trốn tránh pháp luật.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được tính từ ngày hành vi phạm tội được thực hiện. Giết người là trường hợp phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên thời hiệu truy cứu là 20 năm. Tuy nhiên, nếu người phạm tội trốn truy nã thì thời hiệu không được tính kể từ thời điểm bỏ trốn mà bắt đầu tính từ khi bị can bị bắt hoặc đầu thú.

Phạm Dự