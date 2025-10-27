Nghi phạm đánh 2 nam sinh ở TP HCM bị tạm giữ

Trên đường đi học, hai học sinh lớp 10 bị thanh niên chặn đường, dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp khiến một em bị thương, có dấu hiệu xuất huyết não.

Ngày 27/10, Công an TP HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức tạm giữ nam thanh niên đã đánh 2 học sinh nhập viện.

Bước đầu, người này khai đang chở bạn gái trên đường thì 2 nam sinh đi xe máy vượt qua, nẹt pô, nên bực tức đuổi theo đánh "dằn mặt".

Camera ghi hình nam thanh niên dùng nón bảo hiểm đánh học sinh ngồi trên xe. Ảnh: Cắt từ video

Trước đó, người phụ nữ 40 tuổi đến công an trình báo trưa 23/10 con trai 16 tuổi cùng bạn nam trên đường đến trường thì bị đôi nam nữ chở nhau trên xe máy chặn đường đánh.

Cảnh sát trích xuất camera an ninh tại hiện trường, ghi nhận nam thanh niên xuống xe, tháo nón bảo hiểm đánh một nam sinh trên lề đường. Anh ta sau đó quay sang nam sinh đang ngồi trên xe, tiếp tục đập mũ bảo hiểm tới tấp. Nhiều người dân can ngăn, thanh niên lên xe chở cô gái đi.

Hai học sinh được đưa đến bệnh viện thăm khám, trong đó một em có dấu hiệu xuất huyết não.

Cơ quan điều tra đang làm rõ vụ việc.

