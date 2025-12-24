Nghi phạm đâm gục vợ bên đường bị bắt

Đà NẵngMâu thuẫn với vợ, Nguyễn Xuân Thường dùng kéo đâm nhiều nhát vào cổ và lưng chị này và chỉ dừng lại khi có người đi đường can ngăn.

Chiều 24/12, Nguyễn Xuân Thường (28 tuổi, quê Phú Thọ) bị Công an TP Đà Nẵng bắt khi đang lẩn trốn trong hang đá trên bán đảo Sơn Trà.

Công an truy tìm Thường trên bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Tú Anh

Theo điều tra ban đầu, sáng 23/12, khi hai vợ chồng cãi vã, Thường đã dùng kéo đâm nhiều nhát vào vùng cổ và lưng chị Lý (33 tuổi) trên đường Trường Chinh, phường An Khê (quốc lộ 1A). Hành vi của hắn được camera an ninh ghi hình.

Khi người dân phát hiện, hô hoán, Thường trèo qua hàng rào khu vực đường ray tàu hỏa bỏ trốn. Chị Lý được đưa đến bệnh viện trong tình trạng thương tích nặng, mất nhiều máu, hiện đã qua nguy kịch.

Sau hơn một ngày truy tìm, đến chiều nay, cảnh sát đã phát hiện và bắt giữ Thường trên bán đảo Sơn Trà.

Công an TP Đà Nẵng đang làm rõ động cơ gây án của Thường.

Ngọc Trường