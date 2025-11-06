Nghi phạm cướp Louvre từng làm bảo vệ bảo tàng

PhápAbdoulaye N, nghi phạm cướp bảo tàng Louvre, từng làm bảo vệ ở một bảo tàng khác và đã quay video biểu diễn điều khiển loại xe máy nhóm này dùng để tẩu thoát.

Abdoulaye N, 39 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở Aubervilliers, ngoại ô phía bắc Paris, 6 ngày sau vụ cướp bảo tàng Louvre hôm 19/10. Nghi phạm đối mặt cáo buộc trộm cướp có tổ chức và âm mưu phạm tội.

4 nghi phạm liên quan vụ cướp bảo tàng Louvre đang bị giam. ADN của Abdoulaye N bị phát hiện trên tủ trưng bày và đồ vật bị bỏ lại hiện trường gồm găng tay, áo phản quang, đĩa cắt. Anh ta bị tình nghi là một trong hai người đã đập vỡ cửa sổ bảo tàng và hai tủ kính trưng bày, trước khi xuống thang máy và chạy trốn bằng xe máy do hai kẻ khác điều khiển.

Chân dung nghi phạm cướp bảo tàng Louvre Abdoulaye N điều khiển xe máy chạy bốc đầu trong video đăng trên mạng xã hội. Video: YouTube/Doudou Cross Bitume

Vụ cướp trắng trợn giữa ban ngày kéo dài chưa đầy 7 phút. Các nghi phạm lấy đi 8 món trang sức quý giá, trong đó có vòng cổ bằng ngọc lục bảo nạm kim cương mà Napoleon I tặng người vợ thứ hai. Các nhà điều tra vẫn chưa thu hồi được số trang sức trị giá 100 triệu USD này.

Theo truyền thông Pháp, Abdoulaye N lấy tên trên mạng xã hội là Doudou Cross Bitume, nổi tiếng trong khu phố với các video trên YouTube, TikTok và Instagram. Một số video có nội dung biểu diễn điều khiển xe máy ở Paris và Aubervilliers, những video khác đưa ra lời khuyên về tăng cơ giảm mỡ.

Trong một video, Doudou Cross Bitume điều khiển chiếc Yamaha TMax, dòng xe tay ga phân khối lớn được nhóm cướp dùng để tẩu thoát khỏi bảo tàng Louvre. Nghi phạm từng làm việc cho công ty vận tải chuyển phát nhanh UPS, Toys R US và nhân viên bảo vệ tại bảo tàng nghệ thuật Pompidou Centre.

"Cậu ta là người đàng hoàng, thẳng tính, hay giúp đỡ mọi người", một người hàng xóm cho hay.

Xe tải có thang nâng được nhóm cướp sử dụng để đột nhập bảo tàng Louvre sáng 19/10. Ảnh: AFP

Abdoulaye N có 15 tiền án bao gồm tàng trữ và vận chuyển ma túy, lái xe không giấy phép, gây nguy hiểm cho người khác. Công tố viên Paris Laure Beccuau cho biết Abdoulaye N không khai báo nhiều, nhưng đã "thừa nhận một phần" có liên quan trong vụ cướp bảo tàng Louvre. Một nghi phạm khác trong vụ cướp bảo tàng Louvre cũng là đồng phạm của anh ta trong vụ cướp tiệm trang sức năm 2014.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)