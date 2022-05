Hải PhòngĐào Anh Tuấn, 45 tuổi, bị bắt sau 4 tiếng cầm súng hoa cải xông vào Vietin Bank chi nhánh Hải Phòng đe dọa các giao dịch viên với ý đồ cướp tài sản.

Tuấn bị bắt khi đang ăn cơm tại nhà riêng. Ảnh: Công an Hải Phòng

Tuấn vào ngân hàng lúc 15h10 ngày 11/5, vội vàng bỏ chạy khi chuông báo động vang lên. Nghi phạm 45 tuổi được đồng phạm đi xe máy chờ sẵn ở đầu ngõ 72 Lạch Tray, cách hiện trường khoảng 50 m, chở đi tẩu thoát. Ngân hàng chưa bị mất tài sản.

Khẩu súng hoa cải tang vật. Ảnh: Công an Hải Phòng

Qua trích xuất camera an ninh của ngân hàng cũng như camera của các hộ dân dọc đường, Phòng cảnh sát hình sự Công an Hải Phòng và Công an quận Ngô Quyền xác định ra danh tính, bắt Tuấn lúc 19h30 cùng ngày tại nhà riêng.

Tuấn mặc áo chống nắng màu đen, bịt mặt, cầm súng hoa cải xông vào quầy giao dịch. Ảnh: Công an nhân dân

Giang Chinh