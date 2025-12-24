Nghi phạm cướp 360 tờ vé số của người khuyết tật bị vây bắt

Đà NẵngVừa giật 360 tờ vé số của một người khuyết tật, Văn Viết Long bị tổ tuần tra công an và người dân vây bắt, khống chế.

Sáng 24/12, Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ Văn Viết Long (17 tuổi, trú phường Hòa Khánh) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản.

Theo điều tra, chiều 23/12, do không có tiền tiêu xài, Long điều khiển xe máy Nouvo chạy dọc nhiều tuyến đường tìm sơ hở. Khoảng 15h10, khi đến khu vực lô 17 đường Nguyễn Tất Thành (phường Hải Vân), Long phát hiện ông Ngô Văn Quý (65 tuổi), người khuyết tật, bán vé số bằng xe lăn.

Long tiếp cận, giả vờ hỏi mua vé số. Khi ông Quý đưa 13 tập vé để lựa chọn, Long trả lại một tập, giữ 12 tập còn lại và nhờ nạn nhân chọn giúp hai tờ. Lợi dụng lúc ông Quý cúi xuống, Long tăng ga bỏ chạy về hướng cây xăng Gia Nguyễn Tâm. Tổng số vé số bị giật là 12 tập, tương đương 360 tờ.

Nghe tiếng tri hô, tổ tuần tra Công an phường Hải Vân phối hợp người dân truy đuổi, khống chế và bắt giữ Long cùng tang vật. Cơ quan chức năng thu giữ 12 tập vé số, gồm 3 tập của XSKT Khánh Hòa và 9 tập của XSKT Đà Nẵng, đều phát hành ngày 24/12/2025, cùng chiếc xe máy gây án.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang phối hợp các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ việc.

Ngọc Trường