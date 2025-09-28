Nghi phạm cuối trong vụ cướp tại chùa Kim Tiên bị bắt

An GiangSau nửa năm trốn truy nã, Trần Văn Bìa, 36 tuổi, người tham gia băng cướp tại chùa Kim Tiên, bị công an bắt khi về thăm người thân, ngày 28/9.

Theo Công an tỉnh An Giang, Bìa là bị can cuối cùng của băng cướp gồm 13 người đã dàn cảnh vụ cướp giật trước cổng chùa Kim Tiên, thị xã Tịnh Biên, gây hoang mang dư luận hồi tháng 2.

Trần Văn Bìa (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Nhóm này chuyên móc túi, cướp giật tài sản tại những nơi linh thiêng. Hôm 3/2, nhóm Bìa tiếp cận, tạo tình huống xô đẩy, giật dây chuyền của ông Nguyễn Phú Cường.

Bị phản kháng, Bìa cùng đồng phạm lao vào đánh gia đình ông Cường gây thương tích cho nhiều người. Trong lúc hỗn loạn, một người trong nhóm cướp lấy túi xách có 12 triệu đồng của người thân ông Cường, sau đó tẩu thoát.

12 nghi phạm lần lượt bị khởi tố, bắt tạm giam, riêng Bìa bỏ trốn khỏi địa phương. Sáng nay, bị can về thăm người thân ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, thì bị các trinh sát khống chế.

Dàn cảnh cướp ở cổng chùa Nhóm nghi can cướp vây quanh gia đình ông Cường để dàn cảnh hỗn loạn, cướp tài sản. Video: Người dân cung cấp

Ngọc Tài - Tiến Tầm