Nghi phạm cầm dao xông vào tiệm tóc trước khi đâm chém trên tàu ở Anh

Anthony Williams, công dân Anh, từng cầm dao xông vào tiệm cắt tóc và đe dọa, trước khi gây ra vụ đâm chém khiến 11 người bị thương trên tàu điện.

Cảnh sát Anh ngày 3/11 cáo buộc Anthony Williams, 32 tuổi, cư trú tại Peterborough, tội cố ý giết người, sau khi nghi phạm dùng dao đâm chém loạn xạ trên tàu điện ở London.

Sau khi rà soát các bằng chứng liên quan, giới chức Anh cho hay Williams còn liên quan tới ba vụ đâm dao trước đó ở Peterborough. Camera giám sát cho thấy Williams đã cầm dao xông vào một tiệm cắt tóc ở Fletton, Peterborough, tối 31/10, chưa đầy 24 giờ trước vụ tấn công trên tàu điện.

Nghi phạm vung con dao lớn, la hét đe dọa những người đang chờ cắt tóc trong tiệm, khiến họ sợ hãi tháo chạy. Williams sau đó rời khỏi tiệm tóc trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Khoảnh khắc kẻ cầm dao xông vào tiệm tóc trước khi lên tàu ở Anh Khoảnh khắc Williams cầm dao xông vào tiệm cắt tóc ở Peterborough tối 31/10. Video: Sun

Đến sáng 1/11, nghi phạm quay lại tiệm cắt tóc. Nhận được tin báo, cảnh sát có mặt sau 18 phút nhưng nghi phạm đã rời đi.

Cảnh sát tin rằng Williams cũng liên quan tới vụ một cậu bé 14 tuổi bị đâm ở trung tâm thành phố vào tối 31/10. Cậu bé phải nhập viện điều trị nhưng đã xuất viện.

Đến 19h30 ngày 1/11, nghi phạm lên chuyến tàu từ Peterborough tới London, dùng dao đâm chém loạn xạ khiến 11 người phải nhập viện.

4 người trong vụ đâm dao trên tàu đã xuất viện. Một người vẫn trong tình trạng nguy kịch là nhân viên đường sắt bị thương nặng trong lúc giằng co với nghi phạm.

Cảnh sát bắt Williams ngay sau đó. Nghi phạm đã trình diện trước tòa ngày 3/11, phiên xử tiếp theo diễn ra vào 1/12. "Chúng tôi hiểu rõ vụ đâm dao trên tàu hôm 1/11 có ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào, đồng thời khiến dư luận trong nước chấn động ra sao. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người bị ảnh hưởng", công tố viên Tracy Eastonnói.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Sun)