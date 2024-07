Nghi phạm bắn tử vong cô gái ở Hà Nội bị bắt

Đinh Xuân Sáng, nghi phạm thứ ba trong vụ bắn súng đạn bi khiến cô gái 22 tuổi tử vong, đã bị bắt sau một tuần trốn chạy.

Sáng 10/7, Sáng (40 tuổi, trú Hà Nam) bị bắt lúc 0h cùng ngày tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Nhiều lực lượng được huy động tham gia truy bắt Sáng gồm: Công an Hà Nội, Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Long An, Công an huyện Đức Huệ, Đồn biên phòng Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An.

Nghi phạm đang được di lý về Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội phục vụ điều tra.

Sáng là nghi phạm thứ ba bị bắt trong vụ bắn súng đạn bi khiến cô gái 22 tuổi ở Hà Nội tử vong một tuần trước. Nghi phạm đầu tiên Vũ Thành Quang (30 tuổi, trú quận Hai Bà Trưng) bị bắt tại Nam Định hôm 4/7. Tối cùng ngày, Nguyễn Xuân Đạt (33 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm) đến Công an Hà Nội đầu thú.

Từ trái: Vũ Thành Quang, Đinh Xuân Sáng, Nguyễn Xuân Đạt. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 3/7, cô gái 22 tuổi (trú quận Hoàn Kiếm) cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ. Đến 1h sáng hôm sau, nhóm cô đi về nhà một người bạn tại quận Long Biên.

Nhóm Quang và Sáng cũng đến đây chơi. Khi Sáng và Quang ra về trước, một người trong nhóm cô gái có mâu thuẫn với họ.

Về nhà, Sáng và Quang rủ Đạt đi trả đũa. Cả ba lên ôtô, mang súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên.

Khi gặp nhóm các cô gái, Sáng bảo dừng lại nói chuyện nhưng họ bỏ chạy. Sáng lái ôtô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp chiếc xe máy chở cô gái 22 tuổi, liền nổ súng bắn đạn bi. Nạn nhân được đưa cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gia đình nạn nhân cho biết thời điểm bị bắn cô đi cùng bạn trai nhưng anh này may mắn không trúng đạn.

Viết Tuân