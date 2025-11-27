Nghi phạm bắn hai lính Vệ binh Quốc gia là người nhập cư

Một người di cư từ Afghanistan vào Mỹ năm 2021 được xác định là nghi phạm đã nổ súng bắn trọng thương hai lính Vệ binh Quốc gia gần Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 cho biết tay súng đã bắn trọng thương hai lính Vệ binh Quốc gia đang làm nhiệm vụ gần Nhà Trắng là một công dân Afghanistan vào Mỹ hồi tháng 9/2021, dưới thời tổng thống Joe Biden.

Ông mô tả kẻ nổ súng là "con thú", thêm rằng nghi phạm cũng bị thương nặng nhưng "vẫn sẽ phải trả giá rất đắt" vì "hành động thù ghét, khủng bố" của mình.

Các quan chức hành pháp Mỹ nói với AP rằng nghi phạm là Rahmanullah Lakanwal, 29 tuổi, người được ông Biden cho phép vào Mỹ trong Chiến dịch Chào đón Đồng minh, chương trình được thực hiện nhằm tiếp nhận những người Afghanistan phải rời bỏ đất nước sau khi Taliban lên nắm quyền vào tháng 8/2021.

Lính Vệ binh Quốc gia tại hiện trường vụ nổ súng ở thủ đô Washington hôm 26/11. Ảnh: AFP

Sau khi tới Mỹ, Lakanwal sinh sống ở bang Washington. CNN cho biết Lakanwal nộp đơn xin tị nạn ở Mỹ năm 2024 và được chính quyền Tổng thống Trump phê chuẩn vào tháng 4/2025.

Hiện chưa rõ lý do Lakanwal phục kích, bắn bị thương hai lính Vệ binh Quốc gia. Nghi phạm sau đó bị một lính Vệ binh Quốc gia bắn trọng thương. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra vụ nổ súng như hành động khủng bố.

Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth thông báo sẽ triển khai thêm 500 lính Vệ binh Quốc gia tới thủ đô Washington sau vụ nổ súng, nâng tổng số vệ binh hiện diện ở đây lên 2.500 người. "Điều này sẽ chỉ củng cố quyết tâm của chúng tôi trong việc bảo đảm Washington an toàn và tươi đẹp", ông nói.

Theo quan chức Lầu Năm Góc, có khoảng 2.100 lính Vệ binh Quốc gia được điều động đến thủ đô Washington, bao gồm khoảng 900 lính thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia thủ đô và khoảng 1.200 binh sĩ từ các bang khác.

Việc chính quyền liên bang triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia để chống tội phạm ở nhiều thành phố Mỹ đã vấp phải chỉ trích từ giới chức địa phương, cho rằng điều này chỉ khiến tình hình trở nên căng thẳng. Tuần trước, một thẩm phán liên bang phán quyết việc ông Trump triển khai hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia tại thủ đô Mỹ là bất hợp pháp.

Ngọc Ánh (Theo AFP, NBC, NY Post)