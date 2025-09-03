Nghi phạm bắn chết bé 11 tuổi 'quậy chuông cửa' ở Texas bị bắt

MỹLeon Jr. bị bắt với cáo buộc đuổi theo, bắn chết cậu bé 11 tuổi nghịch phá chuông cửa nhà mình ở thành phố Houston, Texas.

Gonzalo Leon Jr., 42 tuổi, bị bắt tại nhà riêng ở khu Eastside, thành phố Houston, bang Texas vào ngày 2/9 với cáo buộc giết người trong vụ bắn chết một thiếu niên nghịch phá chuông cửa.

Theo hồ sơ vụ án, Julian Guzman, 11 tuổi, cùng em họ tối 30/8 đến khu phố dự tiệc sinh nhật họ hàng. Khoảng 23h, vì buồn chán, hai đứa trẻ quyết định bấm chuông cửa một số nhà trong khu phố.

Sau khi hai đứa trẻ bấm chuông ngôi nhà màu xanh của Leon Jr., người đàn ông này đã mở cửa, cầm khẩu súng ngắn đuổi theo. Em họ của Guzman cho biết Leon Jr. bắn phát đạn đầu tiên xuống đất, sau đó nâng súng lên nhắm về phía hai đứa trẻ đang bỏ chạy và bắn tiếp.

Guzman trúng đạn ở lưng, gục xuống đất. Em họ đã kéo Guzman đến nơi an toàn rồi la hét cầu cứu. Guzman qua đời ngày 31/8 tại bệnh viện.

Lực lượng đặc nhiệm SWAT và cảnh sát địa phương sau đó bao vây ngôi nhà của Leon Jr., phát loa kêu gọi anh ta đầu hàng trong khoảng 20 phút, trước khi nghi phạm chấp nhận bước ra ngoài nộp mình.

Vợ nghi phạm cho biết họ đang ở nhà cùng con gái nhỏ vào thời điểm bị bấm chuông cửa. Cảnh sát đã tìm thấy khoảng 20 khẩu súng trong nhà, gồm súng trường kiểu AR, súng ngắn, súng shotgun.

Gonzalo Leon Jr., nghi phạm bắn chết cậu bé 11 tuổi ở Houston, Texas. Ảnh: CNN

Vụ nổ súng được xem là không liên quan đến hành vi tự vệ vì nạn nhân "không tử vong gần ngôi nhà", trung sĩ Michael Cass thuộc đội điều tra án mạng Sở Cảnh sát Houston, nói.

Khám nghiệm tử thi cho thấy Guzman bị bắn ở khoảng cách ít nhất 6 m, đủ xa để không tạo ra mối đe dọa.

Leon Jr. sẽ hầu tòa hôm nay. Các công tố viên dự kiến đề nghị thẩm phán ấn định mức bảo lãnh tại ngoại là 1 triệu USD.

Janet Rodriguez, mẹ bé Guzman, cho biết cái chết của con trai là "nỗi đau khôn nguôi". "Nó chỉ là trẻ con, không làm hại ai cả. Họ cướp đi con trai bé bỏng của tôi khi còn quá nhỏ. Nó còn cả cuộc đời phía trước, không đáng phải bị vậy", bà Rodriguez nói.

Trò "quậy chuông" (ding dong ditch) đang ngày càng phổ biến trên TikTok Mỹ, dẫn đến loạt vụ nổ súng chết người. Hồi cuối tháng 7, một người đàn ông 58 tuổi ở Bắc Texas đã bị bắt sau khi nổ súng vào nhóm thiếu niên bấm chuông cửa rồi bỏ chạy.

Hồi tháng 5, một người đàn ông Virginia bắn chết thanh niên 18 tuổi chơi trò này lúc 3h sáng để đăng lên TikTok. Năm 2023, một người đàn ông ở Nam California đã bị kết án giết người sau khi tông xe vào ôtô của 6 thiếu niên "quậy chuông", khiến ba người chết.

Đức Trung (Theo CNN, NBC News)