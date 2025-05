Nghi phạm bắn 21 phát súng vào nhân viên sứ quán Israel tại Mỹ

Cảnh sát cho hay Elias Rodriguez đã bắn 21 phát đạn vào hai nhân viên sứ quán hôm 21/5, vẫn tiếp tục nổ súng ngay cả khi hai người đã gục xuống.

Nghi phạm Elias Rodriguez, 30 tuổi, đi lại bên ngoài Bảo tàng Do Thái ở thủ đô Washington trước lúc xảy ra vụ nổ súng giết hai nhân viên sứ quán Israel Yaron Lischinsky và Sarah Lynn Milgrim vào 21h ngày 21/5, sau một sự kiện do Ủy ban Do Thái Mỹ tổ chức dành cho các chuyên gia Do Thái trẻ và cộng đồng ngoại giao ở Washington.

Cảnh sát cho hay Rodriguez đã tiếp cận với các nạn nhân khi họ đang quay lưng về phía anh ta, trước khi bắn 21 phát đạn. Nghi phạm vẫn bắn nhiều phát vào cặp đôi ngay cả khi họ đã ngã xuống đất và bắn Milgrim khi cô cố gắng bò đi.

Nhân chứng kể lại nhân viên an ninh ban đầu nhầm tay súng là nạn nhân vụ nổ súng và cho anh ta vào bảo tàng. "Anh ta người ướt sũng, mặc vest, đeo kính và có mái tóc màu nâu đen. Anh ta trông khá bàng hoàng, ngồi một mình và sau đó đi lại quanh đó", Yoni Kalin, nhân chứng 31 tuổi, nói.

Nghi phạm Elias Rodriguez bị cảnh sát bắt sau vụ nổ súng ở Washington đêm 21/5. Ảnh: NY Post

Kalin thêm rằng "chúng tôi đã nghĩ anh ta là người ngoài cuộc", cho biết mọi người có mặt ở bảo tàng thậm chí mang nước và động viên Rodriguez.

"Khoảng 30 giây sau hai loạt đạn, người đàn ông chạy vào, trông rất khổ sở. Tất cả chúng tôi đều nghĩ anh ta là nhân chứng. Mọi người đưa nước cho anh ta và hỏi anh ta có ổn không. Anh ta nói hãy gọi cảnh sát và ở cạnh chúng tôi trong 10-15 phút, khi đó chúng tôi đều nghĩ mình an toàn và anh ta chỉ là người ngoài cuộc", nhân chứng Sara Marinuzzi nói.

Marinuzzi kể sau đó xe cảnh sát tràn ngập tuyến phố bên ngoài bảo tàng. "Khoảng 10 phút sau, một trong những người bạn của chúng tôi nói chuyện với người đàn ông, hỏi anh ta thấy thế nào. Lúc đầu anh ta hành động như thể không biết gì và ngay sau khi một cảnh sát bước tới, anh ta hét lên 'tôi đã làm điều đó, làm vì Palestine. Dải Gaza tự do, Palestine tự do'".

Rodriguez sau đó thò tay vào balo, khiến mọi người gần đó hoảng sợ vì nghĩ rằng anh ta định lấy bom hoặc súng. Tuy nhiên, anh ta chỉ rút ra chiếc khăn keffiyeh (biểu tượng của người Palestine) trước khi bị cảnh sát khống chế và đưa ra ngoài.

Nghi phạm Rodriguez ngày 22/5 hầu tòa lần đầu tiên, đối mặt hai tội danh giết người cấp độ một và sát hại quan chức nước ngoài. Nếu bị kết án, Rodriguez có thể nhận án tử hình.

Jeanine Pirro, công tố viên Washington, cho hay các nhà chức trách đang điều tra sự việc theo hướng "hành động khủng bố và tội ác của thù hận".

"Tôi cho rằng chúng ta sẽ thấy có thêm nhiều cáo buộc nữa", Pirro nói, lưu ý phiên điều trần sơ bộ được ấn định vào ngày 18/6.

Yaron Lischinsky (phải) và Sarah Milgrim, hai nạn nhân bị sát hại tại Washington. Ảnh: Sứ quán Israel tại Mỹ

Lischinsky, công dân Israel, là trợ lý nghiên cứu tại đại sứ quán Israel ở Washington, còn Milgrim, người Mỹ, làm trong trung tâm ngoại giao công chúng của sứ quán. Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter cho biết Lischinsky đã mua nhẫn để chuẩn bị cầu hôn Milgrim tại Jerusalem vào tuần sau.

Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho rằng vụ nổ súng khiến hai nhân viên sứ quán nước này thiệt mạng một phần do những lời chỉ trích của châu Âu về cuộc chiến chống Hamas của Israel ở Dải Gaza.

"Có một sợi dây kết nối trực tiếp sự kích động bài Do Thái và bài Israel với vụ giết người này. Sự kích động đã được thực hiện bởi các lãnh đạo và quan chức nhiều quốc gia, tổ chức quốc tế, đặc biệt ở châu Âu", ông nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Christophe Lemoine bác cáo buộc, mô tả điều này là "hoàn toàn vô lý và không có cơ sở".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước đó cũng lên tiếng về "cái giá khủng khiếp của chủ nghĩa bài Do Thái" và lên án "sự kích động vô cớ chống lại nhà nước Israel". Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với ông Netanyahu và đăng bài trên mạng xã hội chỉ trích vụ tấn công là hành động bài Do Thái.

Thùy Lâm (Theo NY Post, AFP)