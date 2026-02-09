Nghi phạm ám sát tướng Nga khai 'được huấn luyện ở Kiev'

Giới chức Nga cho biết Korba, nghi phạm ám sát tướng tình báo Alekseyev, khai nhận được huấn luyện tại Kiev và tấn công theo lệnh từ cơ quan an ninh Ukraine.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay cho biết cả nghi phạm Lyubomir Korba, sinh năm 1960, và đồng phạm của người này là Viktor Vasin đã bị thẩm vấn và "thú nhận tội lỗi".

Theo lời khai do FSB công bố, Korba được Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ vào tháng 8/2025 tại Ternopil, miền tây Ukraine, trải qua khóa huấn luyện sử dụng súng tại một trường bắn ở Kiev và nhận thù lao hàng tháng bằng tiền điện tử.

Korba theo dõi những sĩ quan quân đội cấp cao ở vùng Moskva. Tình báo Ukraine cung cấp cho ông ta một khẩu súng thông qua điểm cất giấu ở ngoại ô Moskva.

Nghi phạm Lyubomir Korba (giữa) bị áp giải khỏi chuyến bay từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất trong hình ảnh được công bố hôm 8/2. Ảnh: FSB

Chìa khóa điện tử mở cửa chính khu chung cư ở Moskva, nơi tướng Vladimir Alekseyev sinh sống, do một phụ nữ tên là Zinaida Serebritskaya, người cũng thuê căn hộ tại đây, gửi cho Korba. Nghi phạm phục chờ tướng Alekseyev ở khu vực thang máy và bắn ông 4 phát.

FSB cho biết thêm rằng Korba, công dân Nga gốc Ukraine, được SBU hứa trả 30.000 USD để ám sát tướng Alekseyev. Cơ quan này cũng cáo buộc tình báo Ba Lan liên quan việc tuyển mộ Korba.

Đồng phạm Vasin được xác định có quan điểm ủng hộ Tổ chức Chống Tham nhũng (ACF) do nhà hoạt động đối lập Alexei Navalny thành lập. ACF vốn bị Nga liệt vào danh sách khủng bố.

SBU và Ba Lan hiện chưa lên tiếng về những thông tin này. Ukraine trước đó phủ nhận liên quan vụ tướng Alekseyev bị bắn.

Ông Putin cảm ơn Tổng thống UAE hỗ trợ bắt nghi phạm ám sát tướng tình báo Nghi phạm Korba rời hiện trường vụ tấn công hôm 6/2. Video: FSB

Korba trốn khỏi Nga sau khi gây án, sau đó bị bắt ở Dubai và bị dẫn độ về Nga. Vasin bị bắt ở Moskva, trong khi Serebritskaya đã "trốn sang Ukraine", theo các nhà điều tra Nga. Cả Vasin và Serebritskaya đều là công dân Nga.

Tướng Alekseyev đã trải qua phẫu thuật và đang bình phục tại bệnh viện.

Huyền Lê (Theo Reuters, TASS, Sputnik)