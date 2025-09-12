Nghi phạm ám sát nhà hoạt động Mỹ bị gia đình tố giác

Giới chức cho biết nghi phạm ám sát nhà hoạt động Charlie Kirk là Tyler Robinson, bị bắt do bố anh ta đã khuyên con đầu thú và báo tin với một mục sư.

Tại cuộc họp báo ngày 12/9, Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết nghi phạm sát hại Kirk được xác định là Tyler Robinson, 22 tuổi, ở thành phố Washington, bang Utah. Cha của nghi phạm đã nhận ra con trai trong những hình ảnh mà giới chức công bố. Ông khuyên con trai đầu thú và gọi một mục sư trẻ tuổi hỗ trợ. Mục sư này sau đó liên hệ cảnh sát đưa nghi phạm về đồn.

Trước đó, trả lời phỏng vấn Fox News, Tổng thống Trump cho biết nghi phạm đã bị bắt và anh ta bị tố giác bởi "một người rất thân cận". Tổng thống Mỹ không rõ nghi phạm có nằm trong mạng lưới nào hay không. Ông hy vọng nghi phạm sẽ bị kết tội và lĩnh án tử hình.

*tiếp tục cập nhật

Hình ảnh nghi phạm ám sát Charlie Kirk được công bố ngày 11/9. Ảnh: X/FBI Salt Lake City

Charlie Kirk bị bắn chết khi đang phát biểu tại Đại học Utah Valley, thành phố Orem, bang Utah ngày 10/9. Trong những ngày vừa qua, Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã thu hồi khẩu súng trường được cho là hung khí, cảnh sát bang Utah cũng công bố video về nghi phạm. FBI đã treo thưởng 100.000 USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp nhận diện, bắt giữ hung thủ.

Tổng thống Trump gọi nhà hoạt động Kirk, 31 tuổi, là "một huyền thoại". Nhiều nhân sự tại Nhà Trắng quen biết Kirk gần một thập kỷ qua, từ khi ông Trump tranh cử tổng thống lần đầu tiên vào năm 2016. Anh đóng góp đáng kể vào thành công của ông Trump trong chiến dịch tranh cử năm 2024.

Tại sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố 11/9 ở Lầu Năm Góc, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ truy tặng Huân chương Tự do cho Kirk, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ.

Sơ đồ khuôn viên Đại học Utah Valley nơi Charlie Kirk bị ám sát khi đang diễn thuyết. Đồ họa: GGE

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)