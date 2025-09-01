Nghi phạm ám sát cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắt

Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo một nghi phạm đã bị bắt trong vụ nổ súng khiến cựu chủ tịch quốc hội Ukraine Andriy Parubiy thiệt mạng cuối tuần trước.

"Bộ trưởng Nội vụ Igor Klymenko và lãnh đạo cơ quan an ninh Ukraine Vasyl Maliuk đã thông báo cho tôi về diễn biến mới nhất này. Các quy trình điều tra cần thiết khác đang được tiến hành", Tổng thống Ukraine sáng sớm nay đăng trên mạng xã hội. "Tôi cảm ơn các sĩ quan thực thi pháp luật của chúng ta vì đã làm việc nhanh chóng và phối hợp nhịp nhàng".

Sau khi thảo luận với chánh công tố Ruslan Kravchenko, ông Zelensky cho biết thêm "nghi phạm đã đưa ra lời khai ban đầu" và nhà chức trách đang khẩn trương xác định tất cả tình tiết của vụ án.

Ông Andriy Parubiy tại một phiên họp quốc hội của Ukraine tại thủ đô Kiev hồi năm 2019. Ảnh: Reuters

Chánh công tố Klymenko cho hay hàng chục sĩ quan cảnh sát và an ninh đã tham gia vào chiến dịch bắt nghi phạm tại vùng Khmelnytsky, miền tây Ukraine. "Hiện chưa có nhiều thông tin chi tiết", ông lưu ý, thêm rằng nghi phạm đã chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nghiên cứu lộ trình của nạn nhân và vạch ra một kế hoạch tẩu thoát khá cụ thể.

Cựu chủ tịch quốc hội Parubiy, 54 tuổi, bị sát hại khi đang đi bộ trên vỉa hè một con đường ở thành phố Lviv, miền tây Ukraine, hôm 30/8. Video trích xuất từ camera an ninh cho thấy nghi phạm đứng phục sẵn tại hàng ôtô đang đỗ cạnh vỉa hè. Khi ông Parubiy bước qua, người này nhanh chóng áp sát từ phía sau, rút súng rồi bắn cựu chủ tịch quốc hội Ukraine. Gây án xong, nghi phạm băng qua đường rồi bỏ trốn.

Khoảnh khắc cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn gục trên phố Khoảnh khắc cựu chủ tịch quốc hội Ukraine bị bắn gục ở Lviv. Video: Strana

Đài Suspilne dẫn nguồn tin hành pháp cho biết nghi phạm mặc đồ giống như nhân viên giao hàng và đi xe đạp điện. Tên này bắn ông Parubiy 8 phát.

Parubiy, 54 tuổi, đóng vai trò nổi bật trong chính biến Maidan năm 2014. Sau khi tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, ông được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia dưới thời tổng thống Petro Poroshenko, tiếp đó là phó chủ tịch quốc hội và chủ tịch quốc hội Ukraine năm 2016-2019.

Kể từ năm 2019, Parubiy là thành viên đảng Đoàn kết châu Âu do ông Poroshenko thành lập.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters, Kyiv Independent)