Nghi phạm ám sát Charlie Kirk không hợp tác với nhà điều tra

Nghi phạm Tyler Robinson không hợp tác với nhà điều tra, buộc giới chức xác định động cơ vụ ám sát thông qua gia đình, bạn bè của anh ta.

"Nghi phạm chưa khai nhận và không hợp tác, nhưng tất cả những người liên quan đến anh ta đều hợp tác. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng", Thống đốc Utah Spencer Cox cho biết hôm 14/9 khi thông báo về tiến độ điều tra vụ nghi phạm Tyler Robinson ám sát nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk.

Thống đốc Cox xác nhận Robinson đã liên lạc với một số người trên nền tảng Discord sau vụ nổ súng và nói rằng mình chính là nghi phạm, song không ai tin.

Tyler Robinson tại ký túc xá Đại học bang Utah trong bức ảnh do mẹ nghi phạm đăng lên mạng xã hội hồi năm 2021. Ảnh: WSJ

Ông cho biết bạn cùng phòng của nghi phạm đang chuyển giới từ nam sang nữ và họ có quan hệ yêu đương. "Người này tích cực hợp tác với các nhà điều tra", ông nói. Khi được hỏi liệu giới tính của bạn cùng phòng có liên quan đến cuộc điều tra hay không, ông Cox nói đó là điều giới chức đang cố gắng tìm hiểu.

"Đã thu thập được vỏ đạn, các bằng chứng pháp y khác cũng sắp có và chúng tôi đang cố ghép nối tất cả những điều đó lại với nhau", Thống đốc Utah cho hay.

Theo ông Cox, Robinson sinh ra trong gia đình có cha mẹ sùng đạo và lớn lên ở khu vực cực kỳ bảo thủ của bang, nhưng hệ tư tưởng của anh ta "rất khác so với gia đình".

Khi được hỏi liệu các nhà điều tra đã tìm thấy bằng chứng cho thấy Robinson "bị nhồi nhét tư tưởng cánh tả" hay chưa, Thống đốc Utah trả lời những thông tin đó đều đến từ người thân và người quen của anh ta. Văn phòng bầu cử hạt Washington thuộc bang Utah cho biết Robinson đăng ký bỏ phiếu tại bang này nhưng không ủng hộ đảng phái chính trị nào và chưa bao giờ tham gia bầu cử.

Theo hồ sơ điều tra, Robinson bị bắt với cáo buộc giết người có tình tiết tăng nặng, nổ súng gây thương tích nghiêm trọng và cản trở công lý. Anh ta không có tiền án tiền sự.

Thống đốc Cox ngày 12/9 cho hay bang Utah sẽ trừng phạt rất nghiêm khắc với người đã ám sát Kirk. "Chúng tôi sẽ đề nghị mức án tử hình. Tôi đang làm việc với công tố viên để đảm bảo điều đó", ông Cox cho hay.

Huyền Lê (Theo Reuters, ABC News)