Nghi phạm ám sát Charlie Kirk đối mặt án tử hình

Các công tố viên bang Utah cho biết đang đề nghị mức án tử hình đối với Robinson, nghi phạm bắn chết Charlie Kirk tại Đại học Utah Valley.

Tyler Robinson, 22 tuổi, ngày 16/9 ra hầu tòa tại Utah, chỉ phát biểu để xác nhận tên mình và ngồi im lặng khi nghe thẩm phán Tony Graf đọc 7 cáo buộc. Nghiêm trọng nhất trong số này là giết người với tình tiết tăng nặng, một số cáo buộc khác là cản trở công lý và can thiệp nhân chứng.

"Tôi đang đề nghị mức án tử hình", công tố viên bang Utah Jeff Gray cho biết. "Tôi không xem nhẹ quyết định này. Tôi đưa ra đề nghị hoàn toàn dựa trên bằng chứng, hoàn cảnh và bản chất của tội ác".

Nghi phạm Tyler Robinson tại phiên tòa ở Utah, Mỹ ngày 16/9. Ảnh: AFP

Công tố viên Gray trích dẫn những tin nhắn dài giữa Robinson và bạn cùng phòng, người đang trong quá trình chuyển giới từ nam sang nữ. Theo ông Gray, Robinson và bạn cùng phòng có quan hệ tình cảm.

Vào ngày xảy ra án mạng, Robinson nhắn tin cho bạn cùng phòng rằng đã để lại giấy nhắn dưới bàn phím của mình. "Tôi có cơ hội hạ gục Charlie Kirk và tôi sẽ làm điều này", tờ ghi chú có đoạn.

Bạn cùng phòng sau đó hỏi Robinson tại sao lại sát hại Kirk. "Tôi đã chịu đựng đủ sự thù hận của gã này. Một số thù hận không thể giải quyết được bằng lời", Robinson trả lời, sau đó yêu cầu bạn xóa đoạn trao đổi.

Robinson bị cáo buộc bắn một phát đạn trúng cổ và khiến Kirk, đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, thiệt mạng trong sự kiện tuần trước ở Đại học Utah Valley. Cuộc truy lùng quy mô lớn kết thúc 33 giờ sau đó khi cha mẹ của Robinson thuyết phục nghi phạm đầu thú, với sự hỗ trợ của một người bạn là cảnh sát về hưu.

Kirk sử dụng các trang mạng xã hội với nhiều người theo dõi để đưa ra những luận điểm bảo thủ, trong đó có chỉ trích mạnh mẽ phong trào đòi quyền cho người chuyển giới. Kirk thường đăng các video về hoạt động của mình trong những cuộc tranh luận tại nhiều trường đại học.

Kash Patel, giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), hứng chỉ trích nặng nề vì hành động sau vụ nổ súng, trong đó có việc nhanh chóng tuyên bố bắt được nghi phạm rồi phải thả những người này sau đó.

Một trong hai người này ngày 16/9 bị cáo buộc tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em, không liên quan đến vụ sát hại Kirk, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Utah.

Nguyễn Tiến (Theo AFP)