Nghi phạm ám sát CEO bảo hiểm có thể đã trốn khỏi New York

Cảnh sát New York cho biết nghi phạm bắn chết CEO Brian Thompson dường như đã trốn khỏi thành phố bằng xe buýt.

"Nghi phạm được cho là không còn ở thành phố New York", phát ngôn viên cảnh sát New York nói hôm 6/12, đề cập người nổ súng bắn chết CEO công ty bảo hiểm y tế UnitedHealthcare Brian Thompson ngay trên đường phố trước đó hai ngày.

Cảnh sát New York nhận định nghi phạm rời thành phố bằng xe buýt. Camera an ninh đã ghi lại hình ảnh người này xuất hiện ở bến xe George Washington Bridge. Có hàng chục tuyến xe buýt và xe khách di chuyển tới các bang của Mỹ từ bến xe này.

Cảnh sát trưởng New York Jessica Tisch thêm rằng các điều tra viên đã tiếp cận dữ liệu từ hàng chục nghìn camera an ninh khắp thành phố và thu được hình ảnh quan trọng, là bước đột phá đáng kể trong vụ án. "Chúng tôi đã phải xem rất nhiều video để có được hình ảnh đắt giá khi nghi phạm không che mặt", bà Tisch nói.

Khoảnh khắc nghi phạm lộ mặt. Ảnh: Cảnh sát New York

CEO Thompson bị bắn sáng 4/12 tại khu Midtown Manhattan, New York, khi đang trên đường đến khách sạn New York Hilton để tham dự hội nghị nhà đầu tư thường niên của công ty. Cảnh sát New York cho biết nghi phạm đã chờ đợi gần khách sạn trong khoảng 10 phút giữa trời rét.

Khi Thompson xuất hiện, nghi phạm tiếp cận và nổ nhiều phát súng từ khoảng cách 6 m. CEO trúng đạn ở ngực, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Theo truyền thông Mỹ, vỏ đạn tại hiện trường khắc các từ "trì hoãn" và "từ chối", thường được các công ty bảo hiểm sử dụng để từ chối yêu cầu bồi thường của khách hàng. Do đó nghi phạm được cho là người có hiềm khích với ngành bảo hiểm.

Tuy nhiên, cảnh sát New York không xác nhận thông tin này và chưa công bố động cơ của nghi phạm. Giới chức đang treo thưởng tới 10.000 USD cho những ai cung cấp thông tin giúp bắt được nghi phạm.

