Nghi phạm 70 tuổi sát hại hai mẹ con người tình bị bắt

Cà MauCao Minh Hên, 70 tuổi, bị bắt khẩn cấp sau một ngày gây án, đối mặt cáo buộc sát hại hai mẹ con người tình.

Ngày 25/1, Hên, quê Cần Thơ, bị Công an tỉnh Cà Mau bắt khẩn cấp khi đang lẩn trốn ở đặc khu Phú Quốc (An Giang), hiện được di lý về đất liền để phục vụ điều tra hành vi Giết người.

Cao Minh Hên thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, ông ta sống chung như vợ chồng với người phụ nữ 64 tuổi khoảng 6 tháng nay. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và ghen tuông.

Khoảng 8h ngày 24/1, ông Hên gọi điện cho con trai của người tình (đang sinh sống tại TP HCM), thông báo đã giết mẹ và chị gái của anh, yêu cầu về lo hậu sự. Người con trai lập tức trình báo Công an xã Phước Long.

Lực lượng chức năng đến hiện trường đã phát hiện 2 thi thể hai nạn nhân trong nhà.

Theo UBND xã Phước Long, người mẹ 64 tuổi có ba người con. Nạn nhân 46 tuổi vừa về ở với mẹ khoảng hai tuần. Hai người còn lại đang làm ăn xa.

Nguyên nhân và cách thức gây án của nghi phạm chưa được công bố.

An Minh