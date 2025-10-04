Hải PhòngSau tiếng nổ lớn chiều 4/10, quán "Thắng ốc" và hai ki-ốt bán trà sữa bên sân vận động xã Tiên Lãng đổ sập, 4 người bị thương.

Khoảng 16h20, sau vụ nổ, anh Thắng, chủ quán, cùng hai người làm hoảng hốt chạy ra ngoài, người bị bỏng. Riêng anh Thắng tuột hết da. Một người đi xe máy trên đường tỉnh 354 sát đó bị mảnh vỡ văng trúng, ngã ra đường.

Hiện trường vụ nổ khí gas khiến 5 người bị thương. Ảnh: Lê Tân

Tại hiện trường, ba ki-ốt, mỗi gian khoảng 15 m2 đổ sập. Mái tôn, sắt thép văng xa cả chục mét, bắn ra đường tỉnh 354 gây ùn tắc giao thông.

Trung tâm Y tế Tiên Lãng cho biết anh Thắng bỏng độ ba toàn thân, sau sơ cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Việt Tiệp. Ngoài ra, trung tâm tiếp nhận 3 nạn nhân xây xát nhẹ, sau khi xử lý, sức khỏe đã ổn định.

Công an xã Tiên Lãng đang điều tra sự việc, nghi vấn nổ khí gas quán ốc.

Nghi nổ khí gas, 4 người bị thương Khoảnh khắc quán ốc phát nổ, hất văng mái tôn ra đường tỉnh 354. Video: Xuân Hoa

Lê Tân