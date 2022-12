Nghĩ nhiều làm cuộc sống tôi bế tắc

Tôi 24 tuổi, càng lớn thì tính hay nghĩ nhiều của tôi càng nặng, nó làm cuộc sống ngày càng nặng nề hơn.

Tôi luôn so sánh mình với người này người kia, tại sao mình lại kém cỏi, sao mình chưa thành công như họ. Tôi có đứa bạn thân quen biết từ năm cấp hai, hợp nhau về tính cách, sở thích, hoàn cảnh gia đình cũng gần giống nhau, đủ ăn chứ không dư dả gì. Chúng tôi học lực ngang nhau và hai đứa cứ chơi cùng, không tính toán gì tới năm lớp 12.

Sau khi hết năm lớp 12, hai đứa có lựa chọn riêng, bạn tôi can đảm đi du học Nhật Bản, vừa học vừa làm. Tôi vào học trường đại học tư ở thành phố. Tới giờ, trong khi tôi còn không biết tương lai mình như thế nào, bạn đã xây nhà cho bố mẹ do đi học bên đó kết hợp làm việc đã có nhiều tiền. Bạn thành công, thật sự tôi mừng cho bạn nhưng trong lòng cũng có sự so sánh ngầm, tại sao lúc trước mình không can đảm sang đó, bạn đã xây nhà cho bố mẹ rồi còn mình chưa lo được gì.

Càng ngày tôi càng so sánh mình với người khác nhiều hơn, luôn cảm thấy bản thân vô dụng vì không lo được gì cho ba mẹ, trong khi nhiều đứa bạn học chung hồi xưa đã thành công. Tới năm 30 tuổi, tôi có gây dựng được công trạng gì không? Trong đầu tôi ngoài giờ ngủ ra, lúc nào cũng xoay quanh mấy vấn đề đó, không được ngày nào vui vẻ.

Minh

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc