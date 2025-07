Mỗi lần say, tôi lại nhớ việc vợ ngủ nhờ phòng trọ của người đàn ông lạ

Mỗi lần say, nhớ đến chuyện đó, tôi lại đánh vợ, lần này vợ bỏ đi 5 ngày rồi.

Tôi và em cưới nhau 5 năm rồi, rất yêu thương và cực kỳ hợp nhau. Tính tôi không cờ bạc gái gú, rượu chè chỉ khi nào có vợ tôi mới uống. Đến khi tôi uống quá nhiều lại mất kiểm soát hành vi và dùng vũ lực với vợ đôi ba lần, em đều bỏ qua. Đỉnh điểm là lần này chúng tôi uống rất say, tôi đánh vợ, em đã bỏ đi, chặn mọi liên lạc. Lý do đánh vợ là vì khi say tôi lại ghen, nhớ xưa vợ giận tôi rồi đi ngủ ở phòng trọ với người đàn ông lạ. Vợ thề thốt, bảo chỉ là ngủ nhờ thôi, không làm gì. Trong đầu tôi mỗi khi say lại nhớ đến chuyện đó, chuyện cứ hằn trong đầu nên mới hành xử như vậy. Bình thường vợ chồng tôi yêu nhau, chưa giận dỗi gì đến nỗi xa nhau quá hai ngày, lần này đã là ngày thứ 5 rồi. Tôi qua nhà chị vợ, năn nỉ và hứa từ bỏ bia rượu nhưng vợ không chấp nhận. Mỗi lần thấy ảnh con và vợ, tôi như sụp đổ hoàn toàn, bất lực, không thể làm gì được nữa.

Tôi gọi ba mẹ vợ, ông bà không chia cách vợ chồng tôi, quyền quyết định là ở vợ tôi. Hiện tại tôi không thể gặp được vợ. Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi yêu thương vợ con vô cùng, chỉ cần vợ nói buồn thì có lúc tôi ở Sài Gòn cũng chạy về trong đêm hoặc băng qua 3km ruộng để qua với vợ. Tôi biết bản tính mình không như vậy vì không đam mê rượu bia, vợ chồng cũng chưa gây gổ lúc bình thường bao giờ. Tôi có thể từ bỏ rượu bia vì không nghiện, nó đã làm tôi tan nát gia đình rồi. Tôi không biết phải làm sao. Tôi biết mình đánh vợ là quá sai rồi, thấy ân hận và tự trách mình.

Nằm trong phòng, tôi chỉ biết khóc lóc, thậm chí có ý định dại dột. Tôi rất mong vợ có thể cho cơ hội dù là mong manh, để tôi từ bỏ nốt tật xấu còn lại. Giờ tôi bất lực lắm rồi, không biết phải làm sao nữa. Con tôi mới gần hai tuổi, nếu không có vợ, tôi không biết phải làm sao đối mặt với con. Thật sự cô ấy vô cùng thương tôi và con. Tôi không biết lần này vợ có bỏ tôi thật không hay cho mình bài học đắt giá nữa. Năm năm rồi vợ chưa xa tôi như này. Tôi phải làm sao để cầu mong sự tha thứ của vợ?

Tôi đã ân hận và nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Mong mọi người giúp đỡ. Giờ tôi không có cách nào liên lạc với vợ, chỉ biết cô ấy qua phòng chị vợ ở thôi. Vợ chặn mọi kênh liên lạc của tôi, tôi cũng không liên lạc được qua chị vợ.

Thế Hiển