Nghi ngờ vợ có người khác vì hay từ chối 'gần gũi' tôi

Càng ngày, tôi càng nhận ra sự xa cách rõ rệt, giống như giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình.

Tôi 39 tuổi, kết hôn được 12 năm, vợ kém tôi 2 tuổi. Cuộc sống gia đình trước đây khá ổn định, chuyện chăn gối bình thường, không quá nồng nhiệt nhưng đều đặn và tự nhiên. Vậy mà vài tháng gần đây, tôi bắt đầu thấy vợ thay đổi.

Em bỗng dưng hay từ chối mỗi khi tôi muốn gần gũi, lấy lý do mệt, buồn ngủ, hoặc phải dậy sớm lo cho con. Nếu đồng ý thì chỉ qua loa, không còn sự chủ động hay âu yếm như trước. Lúc đầu, tôi nghĩ do áp lực công việc và việc nhà khiến em mệt mỏi. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra sự xa cách rõ rệt, giống như giữa chúng tôi đã có một bức tường vô hình.

Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu vợ còn yêu mình không hay đã rung động trước người khác. Ngoài việc đó ra, vợ vẫn bình thường, vẫn nói chuyện vui vẻ, niềm nở, chu đáo, quan tâm tôi, các con và gia đình nội ngoại. Mỗi lần thấy vợ xa cách như thế, tôi cảm thấy rất khó chịu và bắt đầu lén lút xem điện thoại của vợ, cũng không phát hiện gì bất thường. Mong mọi người cho lời khuyên, tôi có nên hỏi thẳng vợ không hay cứ im lặng quan sát thêm. Tôi xin cảm ơn.

Xuân Thành