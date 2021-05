Nghi ngờ bạn trai lăng nhăng ngầm

Tôi và anh đều 28 tuổi, quen nhau hơn một năm. Điều tôi cảm nhận được là quen anh cũng như không quen.

Anh làm cơ quan nhà nước từ khi mới ra trường đến nay. Lúc mới quen, thông thường chúng tôi gặp nhau 3-4 lần mỗi tháng, hẹn tại một địa điểm rồi mỗi người tự chạy xe tới. Sau 4 tháng anh đi học văn bằng hai, giờ chúng tôi 2-3 tháng gặp một lần, anh bảo bận học và nhà chúng tôi cũng xa nhau, người ở Bình Tân người ở quận 7. Tôi hiểu và thông cảm, hiện tại là vậy, tương lai tôi tin sẽ khác.

Trong quãng thời gian quen nhau, anh không thể hiện tình cảm nhiều, nhắn tin hỏi han toàn tôi chủ động, hẹn gặp mặt cũng là tôi. Anh nói anh là kiểu người thụ động, không giỏi quan tâm người khác, tôi cũng nghĩ có thể do tính mỗi người mỗi khác.

Sinh nhật tôi hay kỷ niệm một năm anh đều không nhớ, tôi rất buồn, nhưng tự nhủ đàn ông không giỏi nhớ các sự kiện, có lẽ anh cũng vậy. Anh không công khai tôi với mọi người, không ai biết đến sự tồn tại của tôi bên anh, có người làm mai nhưng anh cũng không tỏ rõ ý đã có bạn gái. Tôi không công khai trên mạng xã hội nhưng ai hỏi đều nói có, bạn bè và đồng nghiệp tôi đều biết. Tôi luôn nghĩ anh không giỏi quan tâm người khác, không đủ tinh tế nhưng tin anh là người chất phác, có chí cầu tiến. Chỉ cần tôi hiểu, chấp nhận thì mọi thứ đều ổn.

Gần đây, khi vào trang cá nhân của anh (chúng tôi không kết bạn do tôi không sử dụng mạng thường xuyên), tôi phát hiện anh thả tim người con gái khác, người đó làm chung cơ quan với anh, bài đăng đại loại nói cô ấy đang độc thân kèm một tấm hình nháy mắt. Xem xong tôi mới thấy anh còn like không sót tấm hình nào của cô ấy. Trước đây anh cũng nói không bao giờ like dạo hay gì, tỏ ra mình không phải con người lăng nhăng, đến tin nhắn bày tỏ tình cảm tôi gửi anh mà anh cũng chỉ like một lần. Tôi hỏi sao không thả tim, anh bảo like được rồi thả tim làm gì. Tôi nghĩ anh thả thính với cô ấy nên vậy.

Tôi nghĩ anh chăm chỉ học hành, không dám nhắn tin làm phiền, còn anh lại đi thả thính với người khác, thật buồn vô cùng. Đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, không biết sau lưng tôi anh còn làm những gì bởi thời gian chúng tôi tiếp xúc không nhiều. Tôi nghĩ mới quen hơn một năm mà đã như vậy, sau này còn thế nào. Có phải trước đây tôi tin tưởng anh mù quáng? Anh bảo tôi thích làm to chuyện. Tôi là người trong cuộc nên mơ hồ nhiều thứ, mọi người có thể cho tôi xin ý kiến không, phải chăng tôi chuyện bé xé ra to?

Hường

