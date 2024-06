Nghi ngờ bạn trai cũ giả vờ sống tiết kiệm khi yêu tôi

Anh mua cho tôi lợn đất, bảo tôi để tiền mua đồ và du lịch vào đón, dồn lại xem một năm được bao nhiêu, nhỡ có việc dùng tới.

Tôi 32 tuổi, chưa lấy chồng, đang ở nhà thuê cách nhà bố mẹ đẻ vài km. Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng mối nào cũng chỉ được thời gian ngắn. Lần gần nhất tôi yêu cũng là mỗi tình dài nhất. Tính từ lúc chia tay đến nay đã hơn hai năm, tôi chưa tìm được người hợp để yêu và tiến tới hôn nhân. Kể về tình yêu gần đây nhất của tôi, chúng tôi yêu nhau hơn hai năm. Khi yêu, cả hai khá hợp, xác định đi tới hôn nhân nên dọn về sống cùng hơn một năm rồi chia tay. Anh bằng tuổi tôi, ở tỉnh lên Hà Nội học và làm luôn ở đây. Tôi cũng về nhà anh hai lần, gia đình anh thuần nông nghiệp, mẹ ngoài 60 tuổi nhưng vẫn khỏe, hiền, làm ruộng, chăn nuôi. Anh hiền, chăm chỉ và tiết kiệm.

Ảnh minh họa AI

Chúng tôi ở với nhau nhưng anh rất hạn chế đưa tôi đi ăn ngoài, chủ yếu nấu ăn ở nhà do mẹ anh hay gửi đồ lên. Mỗi tuần chúng tôi chỉ đi ăn ngoài 1-2 lần và tất nhiên việc nấu do anh đảm nhiệm, anh bảo thích nấu và nấu những món dễ ăn. Anh cũng rất ít khi mua quần áo, giày dép. Về ở cùng tôi mới biết anh chỉ có một vài bộ mặc đi làm và mặc ở nhà; tất nhiên không phải đồ rách hay hỏng gì, chỉ là không được thay đổi nhiều. Anh cũng còn trẻ, chưa quá già để tiết kiệm như vậy. Anh chỉ hay uống cà phê, ăn đồ bình thường nên gần như việc đi chơi hoặc mua sắm, ăn uống ngoài đều khá hạn chế, điều này lại ngược với tôi. Tôi thích tự do, thoải mái, cũng thích cơm nhà nhưng đang yêu thì cơm nhà khoảng 2-3 ngày mỗi tuần là ổn. Đưa nhau ăn uống ngoài cũng là một cách giải tỏa tâm lý và cho nhau sự thư thái, thoải mái, anh không hợp với tôi điều đó.

Hai người yêu nhau nên anh cũng giảm bớt thời gian nấu nướng, ra ngoài ăn uống nhiều hơn một chút so với bình thường. Chúng tôi cùng thỏa thuận để cả hai cùng cố gắng mỗi người một chút. Chuyện ăn uống bỏ qua, giờ đến việc anh can thiệp khá sâu vào việc mua sắm của tôi. Chúng tôi ở riêng nhưng do chưa cưới xin nên tiền ai người đó tiêu, chỉ góp cùng nhau tiền ăn uống và sinh hoạt. Quan niệm của tôi, nên thỏa mãn và hưởng thụ cuộc sống. Tôi thích mua sắm trang sức, quần áo, giày dép và rất thích đi du lịch. Trước đây chưa yêu, tôi sẵn sàng đi du lịch một năm ít nhất hai lần.

Lương tôi cũng thuộc top ổn định, trên 30 triệu đồng nên việc này cân đối được. Tuy nhiên từ khi ở với anh, việc mua sắm của tôi cũng khá hạn chế. Anh thường xuyên nhắc tôi mua sắm vừa đủ, tiết kiệm để phòng khi có việc. Tôi tôn trọng anh. Việc mua lợn đất để tiết kiệm, tôi nghe theo anh nhưng chỉ bấm bụng được hơn một năm. Mọi thứ vỡ bờ khi tôi lên kế hoạch đi Hàn Quốc du lịch, rủ anh nhưng anh từ chối thẳng thừng, nói chúng tôi cứ đi trong nước, sau này dư hơn anh đưa tôi đi nước ngoài sau. Tôi thấy cứ mãi như thế sẽ chẳng bao giờ đi đâu được. Tôi không chịu được và cả hai chia tay. Con lợn đất là thứ duy nhất làm tôi có nhiều kỷ niệm.

Chia tay gần một năm, tôi biết anh cưới vợ. Không biết có phải nhà vợ có điều kiện hơn không, hay được bố mẹ hỗ trợ gì mà anh đã mua được nhà và có kế hoạch mua xe (tôi thấy anh đăng lên mạng xã hội). Hoặc có thể lúc yêu tôi, anh cố tiết kiệm và không cho tôi biết. Vừa rồi mẹ phải mổ tuyến giáp, tôi đập lợn và lấy được hơn 40 triệu đồng đưa mẹ chữa. Từ sau khi anh cưới vợ và tôi đập lợn, bản thân thấy thiện cảm hơn về cách tiết kiệm của anh, nhưng vẫn đặt ra một nghi vấn, liệu anh có giả sống tiết kiệm khi ở cùng tôi hay không? Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy bứt rứt và khó chịu trong người. Không biết tôi đang nghĩ gì nữa?

Hồng Hạnh