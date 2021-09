'Nghỉ hưu sớm giải phóng quỹ thời gian và trí não'

Rời vị trí Phó tổng giám đốc năm 45 tuổi, Trần Nhật Nam cho biết mình nghỉ hưu sớm có kế hoạch để tập trung cho các dự án, đam mê ý nghĩa hơn.

Từng là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư SHB, Trần Nhật Nam tin rằng, mỗi người đều có cách sống riêng, nhưng đa phần là hướng tới tinh thần được thoải mái, vui vẻ. Giàu có về mặt vật chất, ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng làm được, còn giàu có về tinh thần, không cần phải nhiều tiền mới tự do. Nghỉ hưu sớm cũng vậy.

Đó là lý do khi 45 tuổi, Trần Nhật Nam tự nhận đã "nghỉ hưu" và dành toàn bộ thời gian cho một công việc mới, do mình làm chủ hoàn toàn về mọi mặt, thoát ra khỏi suy nghĩ "kiếm thật nhiều tiền". Thay vì chọn ôtô, mỗi ngày, anh đạp xe 21km cả đi lẫn về đến trụ sở một startup do mình sáng lập. Có thời gian rảnh, anh sẽ chạy bộ thêm 30 phút. "Đó là cuộc sống bình dị, hạnh phúc, khỏe mạnh mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây", Trần Nhật Nam nói.

Trần Nhật Nam, nguyên Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng đầu tư SHB, diễn giả eBox. Ảnh: NVCC

Bản thân anh chủ yếu dành thời gian cho gia đình, việc học tập và truyền lại kiến thức cho mọi người miễn phí. "Có những tuần tôi chỉ nghiên cứu về cách viết một robot công cụ văn phòng. Sau đó tôi dạy lại cho những nhân viên của mình để họ ứng dụng vào công việc", anh nói.

Với những kinh nghiệm của mình, Trần Nhật Nam sẽ chia sẻ kế hoạch tài chính rõ ràng từ nhiều năm trước khi nghỉ hưu và những hoạt động anh làm sau khi nghỉ hưu tại eBox chủ đề tự do tài chính để nghỉ hưu sớm, diễn ra từ ngày 23 đến 25/9 tới.

Giống Trần Nhật Nam, người trẻ ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, dù nghỉ hưu non nhưng vẫn tích cực làm việc, đóng góp cho xã hội.

Họ đạt được tự do tài chính là nhờ kết hợp tiết kiệm lẫn đầu tư, làm giàu cho bản thân chứ không gò ép quá mức nhu cầu cá nhân để rồi gặp rắc rối về sức khỏe hay lâm vào tình trạng lười biếng. Thành quả cuối cùng là nghỉ hưu sớm, giải phóng toàn bộ thời gian cho một hoạt động hay công việc yêu thích.

Trần Nhật Nam sinh năm 1977, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Đại học George Mason, Hoa Kỳ và là CFA Charterholder (2009). Anh có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn tài chính và M&A và từng là Giám đốc mảng M&A của KPMG Hà Nội, Giám đốc ngân hàng đầu tư của Vietnam Partners tại Việt Nam và New York.

Trước khi "nghỉ hưu", anh từng là Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối ngân hàng đầu tư SHB.

Cùng với Trần Nhật Nam, eBox còn có sự tham gia của các diễn giả nổi tiếng trong lĩnh vực tài chính đầu tư, bảo hiểm, giáo dục như: ông Nguyễn Nam Sơn - Phó Giám đốc Phát triển Kênh phân phối Sun Life Việt Nam; Chi Nguyễn - Tiến sĩ giáo dục tại Mỹ; Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu.

Các chủ đề trên eBox được chắt lọc từ khối kiến thức và kinh nghiệm của các diễn giả. Bài học sai lầm và thành công sẽ được chia sẻ song song với các ví dụ thực tế. Đây là cơ hội để những người quan tâm để độc lập tài chính và nghỉ hưu có thể tìm cho mình những lựa chọn đúng đắn.

Diễn ra từ 23/9 đến 25/9, tuần lễ eConference "Nghỉ hưu an nhàn, an toàn tài chính" sẽ đem đến loạt video trình chiếu và video Livestream. Độc giả có thể tìm hiểu và tham gia tại đây.

