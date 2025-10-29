Nghỉ dưỡng tại 'ốc đảo xoài' giữa lòng Đà Nẵng

Đà NẵngDanang Marriott Non Nuoc Beach Villas hút du khách nhờ thiên nhiên xanh mát, đa dạng hoạt động gắn kết gia đình ngay trong khu nghỉ dưỡng.

Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas được ví như ốc đảo được bao quanh bởi hệ thống sông dài và mảng xanh thiên nhiên. Hệ thống cây xanh thay đổi màu lá theo từng mùa giúp nơi đây hút du khách quanh năm.

Du khách hái xoài tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas

Toàn khu nghỉ dưỡng có hơn 100 cây xoài, trồng ngay trước mỗi căn biệt thự, tạo điều kiện để du khách và gia đình kết nối thiên nhiên. Đầu xuân xoài trĩu quả cho sắc vàng rực; hè là mùa thu hoạch với hoạt động hái xoài thú vị; thu - đông thời tiết mát rượi là thời điểm lý tưởng để tản bộ giữa rừng nhiệt đới...

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng bên bờ biển Non Nước. Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas

Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas vừa được Haute Grandeur công nhận là "Khu nghỉ dưỡng biển tốt nhất toàn cầu" năm 2025. Kiến trúc tại đây đại diện cho sự giao thoa giữa vẻ đẹp thiên nhiên và tinh thần hiếu khách Việt Nam.

Không gian xanh mát của vườn xoài và hàng trăm cây dừa giúp du khách thoải mái tận hưởng không gian nhiệt đới. Ngoài tản bộ, resort còn có các hoạt động đạp xe trên lối đi lát đá, thưởng thức tráng miệng tự hái tại nhà hàng Beach House...

Cả gia đình cùng nhau đạp xe trên con đường rợp bóng dừa ngay trong khuôn viên resort. Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas

Từ biệt thự, du khách có thể đi thẳng ra biển Non Nước để đón bình minh, ngắm hoàng hôn, chỉ cách vài bước chân. Cách đó không xa là khu vườn trung tâm M Green Oasis, nơi các gia đình có thể cùng trồng cây, đọc sách hoặc tổ chức picnic.

Mỗi biệt thự đều có hồ bơi riêng tư cho cả gia đình cùng thư giãn. Ảnh: Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas

Danang Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas còn giới thiệu chương trình "Spa & Savor" kết hợp thư giãn và ẩm thực. Gói ưu đãi bao gồm bữa sáng buffet miễn phí tại nhà hàng Man Ho với món ngon quốc tế và đặc sản địa phương; liệu trình massage tại Quan Spa Non Nuoc cho hai người lớn; cùng lựa chọn set picnic trên bãi cỏ hoặc set trà chiều bên dòng sông.

Trong khi phụ huynh thư giãn tại spa, trẻ em có thể tham gia chương trình M Passport với 12 hoạt động miễn phí như làm bánh, vẽ tranh, khám phá thiên nhiên trong môi trường an toàn và sáng tạo.

Đan Minh