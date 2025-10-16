Nghỉ dưỡng sang trọng ven biển tại Prince Hotel Đà Nẵng

Prince Hotel Đà Nẵng là khách sạn mới của Seibu Prince Hotels & Resorts, mang đến nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp, tiện nghi hiện đại, vị trí thuận tiện.

Prince Hotel Đà Nẵng chính thức khai trương từ tháng 10/2025, đánh dấu bước tiến trong chiến lược tăng trưởng quốc tế và mở rộng hệ thống toàn cầu của Seibu Prince Hotels & Resorts. Khách sạn khai trương ngay sau khi tập đoàn hoàn tất mua lại thương hiệu Ace Hotel.

Thương vụ giúp nâng tổng số khách sạn thuộc Seibu Prince Hotels & Resorts lên 94 trên toàn thế giới. Trong đó, Seibu Prince Hotels Worldwide là công ty nòng cốt, chuyên vận hành các thương hiệu The Prince và The Prince Akatoki.

Nhiều phòng tại khách sạn có ban công, tầm nhìn hướng ra biển Mỹ Khê. Ảnh: Prince Hotel Đà Nẵng

Prince Hotel Đà Nẵng (tên cũ Sel de Mer Hotel & Suites) là một phần chiến lược mở rộng quốc tế của thương hiệu tại Việt Nam. Khách sạn định vị là điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng với tinh thần hiếu khách Nhật Bản "Service from the Heart" (dịch vụ từ tâm), mang cảm hứng triết lý Omotenashi.

Đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản, chuyên sâu dựa trên hơn 100 năm kinh nghiệm vận hành của tập đoàn. Trên đồng phục mỗi nhân viên đều có biểu tượng trái tim gấp origami, đại diện cho tinh thần phục vụ đơn vị hướng đến.

Các liệu trình tại spa giúp du khách thư giãn trong những ngày nghỉ dưỡng, du lịch. Ảnh: Prince Hotel Đà Nẵng

Hệ thống phòng nghỉ cao cấp với 164 phòng có ban công riêng. Tất cả phòng được thiết kế tối giản với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Nẵng hoặc hướng ra biển Mỹ Khê.

Tiện ích đi kèm gồm nhiều lựa chọn ẩm thực, hồ bơi vô cực, phòng gym và spa hiện đại ngay trong khuôn viên khách sạn. Trong đó, quán bar tầng thượng The Speakeasy với tầm nhìn toàn cảnh 360 độ là một trong những điểm thư giãn, hẹn hò phù hợp để ngắm pháo hoa và cảnh đêm Đà Nẵng. Dự kiến khách sạn sẽ nâng cấp không gian của quán bar vào tháng 4/2026.

Annona Spa chuyên các liệu trình thư giãn, trị liệu Nhật Bản kết hợp thảo dược Việt Nam, được thực hiện bởi các chuyên viên đã qua đào tạo cùng chuyên gia người Nhật. Không gian riêng tư được xông hương thảo mộc địa phương và tinh dầu thiên nhiên.

Vị trí trung tâm giúp khách lưu trú dễ dàng kết nối các điểm tham quan nổi tiếng quanh Đà Nẵng. Ảnh: Prince Hotel Đà Nẵng

Ngoài chất lượng hạ tầng, vị trí gần biển Mỹ Khê cũng giúp khách lưu trú thuận tiện kết nối các điểm du lịch nổi tiếng như cầu Rồng, Ngũ Hành Sơn, Hội An, cầu Vàng Bà Nà Hills...

Ông Yoshiki Kaneda, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Seibu Prince Hotels Worldwide cho biết việc khai trương Prince Hotel Đà Nẵng là bước đi quan trọng, giúp hiện thực hóa tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn khách sạn toàn cầu từ Nhật Bản.

"Với tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực, Việt Nam, đặc biệt là Đà Nẵng, là thị trường chiến lược để chúng tôi mở rộng dấu ấn thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á", chủ tịch nhấn mạnh.

Các đôi có thể dành thời gian, hưởng tuần trăng mật với các dịch vụ cá nhân hóa đặt trước. Ảnh: Prince Hotel Đà Nẵng

Theo ông Lee Richards, Giám đốc điều hành Khối Quốc tế của Seibu Prince Hotels & Resorts, việc kết hợp tinh thần Omotenashi, triết lý "Service from the Heart" với nét đẹp văn hóa Việt là một trong những thế mạnh của Prince Hotel Đà Nẵng.

Đan Minh