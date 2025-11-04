Nghỉ dưỡng mùa lễ hội tại Duyên Hà Resort Cam Ranh

Duyên Hà Resort Cam Ranh tổ chức đa dạng hoạt động lễ hội cuối năm tại Bãi Dài cho nhóm khách gia đình đến các đôi, từ Giáng sinh đến Giao thừa.

Duyên Hà Resort Cam Ranh nằm trên bãi biển Bãi Dài, một trong những bờ biển đẹp và nguyên sơ nhất Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng 5 sao có tổng công suất hơn 650 phòng, căn hộ và biệt thự. Kiến trúc lấy cảm hứng từ làng chài truyền thống kết hợp phong cách đương đại, mang lại cảm giác thân thuộc, sang trọng cho khách lưu trú. Hệ thống nhà hàng đa dạng với hồ bơi ven biển, spa giữa vườn nhiệt đới và bãi biển riêng.

Khuôn viên xanh mát với hồ bơi rộng rãi tại resort. Ảnh: Duyên Hà Resort Cam Ranh

Duyên Hà còn là điểm đến cho các sự kiện, hội nghị, tiệc cưới và lễ hội âm nhạc nhờ không gian bày trí linh hoạt và đội ngũ tổ chức chuyên nghiệp. Mùa lễ hội sắp tới resort đặc biệt mang đến chuỗi sự kiện giải trí, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách nghỉ dưỡng cuối năm.

Cây thông Noel trong tiệc giáng sinh năm 2024. Ảnh: Duyên Hà Resort Cam Ranh

Cụ thể, resort tổ chức tiệc Giáng sinh đặc biệt tại Xin Mời Restaurant với tiệc buffet dưới ánh nến và âm nhạc acoustic nhẹ nhàng. Những món ăn tại đây được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nguyên liệu tươi mới, kết hợp ẩm thực Á - Âu, tạo cảm giác ấm cúng như buổi tiệc sum họp gia đình. Không gian được trang trí cây thông và ông già Noel để du khách thoải mái chụp ảnh check-in.

Không gian sảnh tiệc rộng rãi, có thể linh hoạt bày trí tùy sự kiện. Ảnh: Duyên Hà Resort Cam Ranh

Đêm 31/12, resort mang đến chương trình New Year's Eve Gala Dinner trong không gian sang trọng và menu ẩm thực hấp dẫn. Chuỗi biểu diễn nghệ thuật bao gồm ban nhạc sống, trình diễn cà kheo LED, vũ đoàn và phần giao lưu cùng MC, DJ. Cuối cùng là màn tất cả du khách cùng nâng ly chia sẻ niềm vui, khép lại năm cũ và sẵn sàng cho hành trình mới.

Sau gala, du khách có thể tiếp tục hòa mình vào không khí sôi động tại Sky Lounge với chương trình đếm ngược đến giao thừa "Countdown 2026 - In The Sky". Bữa tiệc tổ chức với âm nhạc DJ khuấy động, hứa hẹn mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho khách lưu trú.

Thiết kế nội thất của biệt thự lấy cảm hứng từ làng chài và phong cách đương đại. Ảnh: Duyên Hà Resort Cam Ranh

"Duyên Hà Resort Cam Ranh kỳ vọng mang đến cho du khách hành trình nghỉ dưỡng trọn vẹn 'Stay - Dine - Play - Celebrate' (nghỉ dưỡng - ẩm thực - giải trí - tiệc tùng) cho mùa lễ hội sắp tới, trở thành điểm đến lý tưởng để khép lại năm cũ, mở đầu năm mới nhiều niềm vui", đại diện resort cho biết.

Đan Minh