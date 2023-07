Nghỉ dưỡng Hội An cho gia đình với giá 1,3 triệu đồng

Đảo Ký Ức Hội An giới thiệu gói nghỉ dưỡng giá 1,3 triệu đồng mỗi người, để du khách và gia đình có kỳ nghỉ trọn vẹn tại xứ Quảng.

Theo đó, du khách khi đến đây nghỉ dưỡng cùng gia đình sẽ được tận hưởng dịch vụ tại Hoi An Memories Resort & Spa, thưởng thức bữa sáng tại An Bistro và buffet tối tại nhà hàng Nón Lá. Với các hoạt động giải trí, du khách có cơ hội trải nghiệm du thuyền sông Hoài và thả hoa đăng cầu bình an, khám phá công viên Ấn Tượng Hội An và Vương quốc kẹo ngọt. Ngoài ra, bạn còn được tận hưởng không khí náo nhiệt với lễ hội mùa hè và chiêm ngưỡng show diễn quốc tế "Ký Ức Hội An".

Cả gia đình tận hưởng không khí hội hè với gói nghỉ dưỡng 1,3 triệu đồng cho mỗi người. Ảnh: Ký Ức Hội An

Ký Ức Hội An đang trở thành điểm đến lý tưởng cho chuyến đi mùa hè của các gia đình. Tại đây, mỗi sở thích của các thành viên đều được đáp ứng theo cách riêng, mang đến sự hứng khởi và những khoảnh khắc sum họp.

Ký Ức Hội An là nơi hội tụ đa dạng trải nghiệm mùa hè cho gia đình. Ảnh: Ký Ức Hội An

Với người lớn tuổi có tâm hồn yêu nghệ thuật và thích tận hưởng sự bình yên, các minishow văn hóa dân gian tại đây sẽ là lựa chọn hàng đầu. Các tích xưa, chuyện cũ được kể lại uyển chuyển bằng ngôn ngữ nghệ thuật, mang đến những giá trị tinh thần vô giá. Đặc biệt, các minishow còn tạo sự tương tác giữa các nghệ sĩ và du khách. Ông bà có thể chìm trong không khí của cảng thị Faifo phồn hoa, hào hứng với những trải nghiệm độc đáo nhưng vẫn giữ nét bình yên.

Cũng tại Ký Ức Hội An, bố mẹ có thể tham gia lễ hội bia náo nhiệt với những cốc bia thủ công mát lạnh trong không gian hội hè. Những bà mẹ thích check-in chắc hẳn sẽ hứng thú với từng góc nhỏ trong khu nghỉ dưỡng.

Gia đình tận hưởng không khí lễ hội mùa hè. Ảnh: Ký Ức Hội An

Tâm hồn yêu thích khám phá, học hỏi và hồn nhiên của con trẻ phù hợp với Vương quốc kẹo ngọt thần tiên - Fantastic Sweet Land tại đảo Ký Ức Hội An. Giữa thế giới của những que kem, những hình bánh kẹo to lớn, nhà máy bánh gừng đáng yêu, bé còn được hóa thân vào câu chuyện cổ tích, cùng hoàng tử, công chúa và các thần dân của vương quốc kẹo ngọt tham gia vào buổi diễu hành vui nhộn, sặc sỡ như cổ tích.

Bé hóa thân thành nhân vật cổ tích tại Vương quốc kẹo ngọt thần tiên. Ảnh: Ký Ức Hội An

Cuối cùng, điểm chạm chung cho cả nhà là những màn trình diễn ấn tượng của gần 500 diễn viên trên sân khấu thực cảnh rộng 25.000 m2 giữa sông Hoài - show diễn chuẩn quốc tế "Ký Ức Hội An". Với 5 màn trình diễn công phu, kể lại những câu chuyện văn hóa - lịch sử bằng ngôn ngữ nghệ thuật, cả gia đình có thể cùng nhau trải qua những cung bậc cảm xúc, với nhiều bài học, câu chuyện lịch sử bổ ích.

Tìm hiểu thêm tại đây.

Thanh Thư