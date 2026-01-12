Nghỉ dưỡng giữa lòng Đà Lạt tại Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa nằm ngay trung tâm Đà Lạt, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên với kiến trúc Pháp cổ kính, đa dạng loại hình dịch vụ.

Ana Mandara Đà Lạt là một trong những khu bảo tồn di sản kiến trúc Pháp nguyên vẹn tại Việt Nam. Khu nghỉ dưỡng gồm 19 căn biệt thự Pháp được xây dựng từ những năm 1920, từng là nơi nghỉ dưỡng của giới thượng lưu thời xưa. Sau quá trình trùng tu, khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động từ năm 2006 và vẫn giữ được nét cổ kính nguyên bản từ mái ngói, lò sưởi, sàn gỗ đến những ô cửa kính nhìn xuống thung lũng...

Đại diện resort cho biết mỗi căn biệt thự đều đi kèm câu chuyện riêng. Tên gọi cũng được đặt theo nghề nghiệp của chủ nhân đầu tiên, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng độc đáo.

Một căn biệt thự gần trăm tuổi với ban công rộng bao quanh phòng. Ảnh: Đặng Vũ

Không gian nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên

Nhờ vị trí trên triền đồi Lê Lai, toàn khuôn viên resort rợp bóng thông mát mẻ với tầm nhìn toàn cảnh thành phố Đà Lạt. Những căn biệt thự được bao quanh bởi vườn cây và hoa. Lối đi lát đá uốn lượn kết hợp bậc tam cấp phủ rêu mang lại cảm giác cổ kính, hoài niệm.

Buổi sáng, du khách có thể cảm nhận không khí trong lành se lạnh, tạm rời xa điện thoại để tận hưởng khoảnh khắc chậm rãi. Một số hoạt động thư giãn như đọc sách dưới gốc thông hoặc thưởng thức trà Atiso nóng bên hiên biệt thự là trải nghiệm được nhiều người ưa chuộng.

Về ẩm thực, nhà hàng Le Petit trong khuôn viên khu nghỉ dưỡng mang đến thực đơn phong phú kết hợp hài hòa ẩm thực Á - Âu cùng các món ăn truyền thống Việt Nam. Nguyên liệu tươi ngon từ địa phương góp phần ủng hộ nông sản bản địa. Không gian dùng bữa đa dạng với khu vực ngoài trời, trong nhà, trên ban công và hầm rượu trên gác mái.

Một góc khu nghỉ nhìn từ trên cao. Ảnh: Đặng Vũ

Đa dạng loại hình giải trí, chăm sóc sức khỏe

Khu spa cung cấp liệu trình thư giãn lấy cảm hứng từ thiên nhiên với nguyên liệu tự nhiên canh tác trong vườn nhà. Ngoài ra, phòng thể hình và hồ bơi nước ấm 28 độ C ngoài trời, giữa rừng thông cũng là điểm nhấn đặc biệt của khu nghỉ dưỡng.

Nhờ không gian cổ kính, riêng tư và sang trọng, nhiều đôi đã chọn Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa là điểm đến cho kỳ nghỉ trăng mật, kỷ niệm ngày cưới hay tổ chức sinh nhật. Nơi đây còn phù hợp tổ chức tiệc cưới với phong cách gần gũi thiên nhiên, bền vững và bảo vệ môi trường.

Hồ bơi nước ấm 28 độ C ngoài trời tại Đà Lạt. Ảnh: Đặng Vũ

"Trong bối cảnh du lịch chú trọng trải nghiệm cá nhân và sức khỏe tinh thần, Ana Mandara với vẻ đẹp cổ điển riêng biệt, sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho du khách tìm kiếm không gian thư giãn cả về thể chất lẫn tinh thần ngay giữa lòng Đà Lạt", đại điện resort cho biết.

Đan Minh