Nghỉ dưỡng giữa không gian xanh sau giãn cách ở Phú Quốc

Kiên GiangTọa lạc gần chợ đêm Phú Quốc, The Palmy Phú Quốc Resort & Spa ghi điểm nhờ thiên nhiên trong lành, thơ mộng, thích hợp nghỉ dưỡng sau giãn cách.

Đại diện The Palmy Phú Quốc Resort and Spa cho biết điểm đến này đã mang đến cho nhiều du khách một kỳ nghỉ thật khó quên, vì nơi đây tọa lạc giữa thiên nhiên thanh bình, an yên, phù hợp để thư giãn. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có nhiều hạng mục giải trí, vui chơi hấp dẫn, giúp du khách có thêm trải nghiệm du lịch, tận hưởng nghỉ dưỡng đáng nhớ trong chuyến vi vu, khám phá bên người thân và bạn bè.

Trải ngiệm nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên trong lành

The Palmy Phú Quốc Resort and Spa được bao quanh bởi khung cảnh thiên nhiên hữu tình, với một bên là bờ biển nổi tiếng thơ mộng và một bên là những khu vườn xanh mát. Khu nghỉ dưỡng có nhiều điểm vui chơi, thư giãn ấn tượng trong bầu không khí trong lành, an yên rất thích hợp với những ai đang muốn thoát khỏi những ồn ào, tấp nập nơi phố thị.

The Palmy Phú Quốc Resort sở hữu vị trí tọa lạc đắc địa khi được bao quanh bởi khung cảnh thiên nhiên hữu tình. Ảnh: Palmy

Khu nghỉ dưỡng sở hữu nét đẹp kiến trúc hiện đại cùng nhiều hạng mục giải trí, thư giãn bao gồm hệ thống nhà hàng - quầy bar, 3 bể bơi vô cực ngoài trời ấn tượng, phòng tập gym, khu spa - massage... cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị khi lưu trú bên người thân, bạn bè.

Sở hữu hơn 300 phòng nghỉ tiện ích

The Palmy Phú Quốc Resort sở hữu hơn 300 phòng nghỉ dưỡng ấn tượng, gồm villa sát biển, các phòng và căn hộ đẳng cấp với mong muốn cung cấp không gian sinh hoạt, thư giãn tiện nghi, mới mẻ đến du khách. Các căn phòng được trang bị đầy đủ hệ thống nội thất hiện đại. Du khách có thể thuê căn hộ nhìn ra biển với giá ưu đãi, làm nơi nghỉ dưỡng lâu dài.

The Palmy Phú Quốc Resort sở hữu phòng nghỉ dưỡng ấn tượng, được chú trọng thiết kế theo âm hưởng Đông - Tây hài hòa. Ảnh: Palmy

Thiết kế các căn phòng đều sở hữu các khoảng mở ấn tượng, ban công rộng mang đến trải nghiệm chiêm ngưỡng, view biển thơ mộng, view sân vườn xanh mát. Tùy vào hạng phòng, bạn cùng người thân có cơ hội tận hưởng các tiện nghi như bồn tắm xa hoa, bàn làm việc, hiên tắm nắng, ghế sofa...

Hệ thống nhà hàng - quầy bar sang chảnh

Khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống nhà hàng - quầy bar sang chảnh mang đến du khách nhiều lựa chọn. Trong đó, khu vực nhà hàng ngoài trời với hướng view biển thơ mộng và chuyên cung cấp các món ăn hấp đẫn, là địa điểm được nhiều du khách ưa chuộng và ghé thăm.

Nhà hàng ngoài trời với view biển thơ mộng. Ảnh: Palmy

Khu vực quầy bar trong nhà với thiết kế không gian cổ điển và sở hữu thực đơn các món uống đẳng cấp, mang đến trải nghiệm khó quên. Quầy bar, sát hồ bơi, bên bờ biển là nơi ngắm hoàng hôn đẹp; buổi tối có thể vừa ngắm biển, vừa ngắm ánh đèn từ phía xa của những con thuyền trên biển, lung linh, huyền ảo.

Khu vực bể bơi ngoài trời ấn tượng

Bể bơi ngoài trời ở khu nghỉ dương này sở hữu vị trí giữa khu vực khuôn viên trong lành, thoáng đãng và cung cấp hướng view biển thơ mộng. Nơi đây thích hợp cho các hoạt động bơi lội, giải trí, hay trải nghiệm ngắm cảnh thư giãn bên gia đình.

Xung quanh vị trí bể bơi được sắp xếp hệ thống các dãy ghế, có mái che, mang đến nhiều tọa độ tắm nắng, thư giãn. Khu vực biển này còn phù hợp cho người đi bộ biển, bởi khu vực trung tâm có đường đi bộ biển dài và đẹp.

Khu vực bể bơi ngoài trời rộng lớn là địa điểm thú vị cho các hoạt động giải trí. Ảnh: Palmy

Nhiều hoạt động du lịch và giải trí thú vị

Nhờ sở hữu đường bờ biển dài thơ mộng và lôi cuốn nên các vị khách nghỉ dưỡng tại resort có cơ hội tham gia nhiều hoạt động như tắm biển, tắm nắng, thư giãn tại khu vực nghi ngơi bên bờ biển. Chiêm ngưỡng thiên nhiên hữu tình, bắt trọn khoảnh khắc bình minh hay hoàng hôn trên biển... đều là những gợi ý thú vị cho chuyến du lịch Phú Quốc của bạn.

Với hệ thống sân vườn xanh mát cùng bầu không khí trong lành, địa điểm nghỉ dưỡng tại Phú Quốc này còn cung cấp nhiều hoạt động thư giãn lôi cuốn như dạo bộ, đạp xe khám phá những ngóc ngách thú vị, thư giãn tại khu vực tắm nắng thuộc khuôn viên, sống ảo với vô vàn background xanh... Resort còn sở hữu hàng chục căn hộ có bếp. Bạn có thể thuê các căn hộ để nghỉ dưỡng lâu dài với giá cả hợp lý.

"The Palmy Phú Quốc Resort sở hữu không gian thiên nhiên ấn tượng; cung cấp nhiều trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí không thể bỏ lỡ và mang đến nhiều hoạt động du lịch sôi nổi cho du khách khi đến Phú Quốc", đại diện khu nghỉ dưỡng chia sẻ.



Website:

Email: Địa chỉ The Palmy Phu Quoc Resort and Spa: đường Trần Hưng Đạo, Dương Tơ, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Điện Thoại: 0972 54 66 22/ 02973 84 2222/ +84 88 6029029Website: https://thepalmyphuquocresort.com Email: sales@thepalmyphuquocresort.com

Thư Kỳ