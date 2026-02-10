Nghỉ dưỡng, giải trí dịp Tết giữa thiên nhiên tại Sơn Tiên

Đồng NaiKhu du lịch Sơn Tiên mang đến mô hình giải trí khép kín cho du khách dịp Tết, kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực, vui chơi giữa không gian sinh thái rộng lớn.

Dịp Tết Nguyên đán năm nay, khu du lịch Sơn Tiên giới thiệu diện mạo hoàn chỉnh hơn với hệ sinh thái du lịch khép kín, kết hợp nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi trong không gian thiên nhiên rộng 380 ha. Hướng đến mô hình du lịch bền vững, nơi đây kỳ vọng trở thành "lá phổi xanh" của khu vực, đáp ứng xu hướng tìm về không gian mở để tái tạo năng lượng, gắn kết gia đình trong những ngày đầu năm.

Khu vườn cây ăn trái xanh mát mang lại trải nghiệm mới cho du khách. Ảnh: Sơn Tiên

Các hoạt động lưu trú, ăn uống và giải trí được kết nối liền mạch. Khu nghỉ dưỡng Amazing Island Resort được thiết kế theo triết lý gần gũi thiên nhiên, với hệ thống bungalow ẩn mình dưới tán cây, sử dụng vật liệu tự nhiên, tận dụng ánh sáng và gió trời. Không gian yên tĩnh, trong lành mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng thư thái.

Ẩm thực tại Sơn Tiên tập trung tại hệ thống nhà hàng Phúc Lâm Môn, phục vụ đa dạng từ buffet đến bữa ăn gia đình. Khu ẩm thực chú trọng nguồn nguyên liệu tươi sạch, cân bằng dinh dưỡng, đáp ứng nhu cầu của du khách trong suốt kỳ nghỉ Tết.

Ở mảng vui chơi, Sơn Tiên có đến hai khuôn viên, gồm nước là The Amazing Bay và khô là Sơn Tiên Amazing World, kết hợp các trò chơi hiện đại với không gian xanh. Dịp Tết, khu du lịch áp dụng quy trình vận hành thân thiện môi trường, hạn chế rác thải nhựa và lồng ghép thông điệp bảo vệ thiên nhiên trong các hoạt động giải trí. Bên cạnh tổ hợp hiện hữu, Sơn Tiên ra mắt khu Amazing Đông Nam Bộ, không gian tái hiện giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng của vùng đất phương Nam, bổ sung trải nghiệm tham quan trong hệ sinh thái du lịch tổng thể.

Một góc khu công viên nước Amazing Bay từ trên cao. Ảnh: Sơn Tiên

Một trong những điểm nhấn mới là khu nghỉ dưỡng Bách Quả Thần Tiên, mô hình resort sinh thái với kiến trúc mô phỏng các loại trái cây khổng lồ. Các công trình được thiết kế như tác phẩm nghệ thuật, hòa vào cảnh quan xanh, đồng thời gắn với triết lý nghỉ dưỡng chú trọng cân bằng "thân - tâm - thiên nhiên".

Khu du lịch kỳ vọng Bách Quả Thần Tiên thành điểm check-in nổi bật trong quần thể Sơn Tiên, góp phần định hình hình ảnh tổ họp giải trí quy mô lớn tại khu vực phía Nam. Ảnh: Sơn Tiên

"Ngoài là một công viên giải trí, Sơn Tiên phát triển theo hướng hệ sinh thái du lịch toàn diện, nơi nghỉ dưỡng, ẩm thực và vui chơi được tổ chức trong không gian sinh thái rộng lớn. Dịp Tết, mô hình 'tất cả trong một này' sẽ giúp du khách tối giản việc di chuyển, dành thời gian tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình trong không gian xanh, yên bình", đại diện Sơn Tiên nói thêm.

Đan Minh