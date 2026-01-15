Nghỉ dưỡng, đón Tết Bính Ngọ tại Le Méridien Saigon

Le Méridien Saigon tổ chức tiệc buffet đón giao thừa, ngắm pháo hoa, thưởng thức "gỏi phát tài" cùng loạt sự kiện ẩm thực cao cấp dịp Tết 2026.

Le Méridien Saigon là một trong những khách sạn nằm ngay trung tâm TP HCM với hai nhà hàng cao cấp cùng một quán bar ngay trong khuôn viên. Du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng sang trọng, dịch vụ 5 sao, tầm nhìn ra sông Sài Gòn, cầu Ba Son với trải nghiệm ẩm thực cao cấp.

Các sự kiện ẩm thực quy tụ nhiều đầu bếp, bartender quốc tế sẽ trở lại Latest Recipe trong dịp Tết này. Ảnh: Le Méridien Saigon

Chào đón Tết Bính Ngọ 2026, Le Méridien Saigon mang đến câu chuyện ẩm thực Tết xoay quanh món "Gỏi phát tài" (Yusheng) truyền thống làm từ cá hồi của Singapore và người Hoa. Món ăn được xem như một phần văn hóa với nghi thức dùng đũa trộn gỏi "lo hei", cầu chúc điềm lành vào năm mới.

Ngoài ra, vào đêm Giao thừa, khách sạn còn tổ chức buffet ngắm pháo hoa tại nhà hàng Latest Recipe ở lầu 9. Tầm nhìn ra cầu Ba Son thoáng đãng ở độ cao vừa phải là trải nghiệm đón Tết đáng thử. Cũng trong dịp này, chuỗi sự kiện "Waves of Flavor" (Những làn sóng hương vị) cũng sẽ trở lại với chuỗi nguyên liệu đặc trưng và sự góp mặt của nhiều đầu bếp quốc tế.

Nhà hàng nằm ở lầu 9 là điểm lý tưởng để thưởng thức buffet và ngắm pháo hoa, đón giao thừa. Ảnh: Le Méridien Saigon

Nếu thích tiệc tùng, du khách có thể đến quán cocktail bar và lounge Barson. Sắp tới, nơi đây sẽ diễn ra sự kiện ẩm thực đặc trưng của Le Méridien Saigon là tập 6 series "Nights of the Best" (Đêm hội tụ anh tài). Đi cùng là các thức uống được pha chế bởi các bartender khách mời nằm trong top 50 quán bar châu Á. Sự kiện đặc biệt này từng giúp Barson nhận giải Tatler Top 20 Best Bar và lọt vào danh sách DrinkIn Hot List của tạp chí Men's Folio.

Về lưu trú, khách sạn sở hữu hệ thống 344 phòng với hơn một nửa có tầm nhìn ra sông Sài Gòn. Thiết kế phòng và nội thất tối ưu vẻ đẹp cảnh quan, mang đến tầm nhìn thoáng đãng từ ngày dến đêm.

Phòng tổng thống rộng 200 m2 là điểm phù hợp tổ chức các sự kiện, buổi họp mặt riêng tư. Ảnh: Le Méridien Saigon

Ngoài ra, Le Méridien Saigon còn có hơn 51 phòng suite sang trọng, diện tích 55-68 m2 với thiết kế hiện đại, tiện nghi. Đặc biệt, phòng Tổng thống rộng đến 200 m2 phù hợp tổ chức các sự kiện riêng tư cho nhiều thương hiệu quốc tế.

Đan Minh