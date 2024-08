Nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe tại Westin Resort & Spa Cam Ranh

The Westin Resort & Spa Cam Ranh khai trương tháng 6, mang đến chuỗi tiện ích, trải nghiệm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe với bờ biển riêng tư.

Đây là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu Westin đầu tiên thuộc tập đoàn Marriott tại Việt Nam, cách sân bay quốc tế Cam Ranh 10 phút và thành phố Nha Trang 45 phút lái xe. Hành trình nghỉ dưỡng tại đây kết hợp giữa tiện nghi lưu trú và ẩm thực bổ dưỡng. Kèm theo là chuỗi hoạt động thú vị cho gia đình như lớp học nấu ăn, cắm trại trên cồn cát... giúp khơi gợi trí tò mò của trẻ và gắn kết gia đình.

Chương trình nghỉ dưỡng đặc biệt tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh gồm các phần: giúp du khách và gia đình có giấc ngủ ngon (Sleep Well), thưởng thức ẩm thực tốt cho sức khỏe (Eat Well), vận động lành mạnh (Move Well), thư giãn tuyệt đối (Feel Well) và tận hưởng niềm vui khi tham gia các hoạt động bổ ích (Play Well). Nơi đây còn có nhiều không gian tổ chức sự kiện trong nhà và ngoài trời, hợp làm địa điểm cho những buổi họp mặt, hội nghị...

The Westin Resort & Spa Cam Ranh mang đến đa dạng lựa chọn nghỉ dưỡng cho các đôi, gia đình lẫn nhóm bạn trẻ tìm kiếm không gian thư giãn, giải trí, chăm sóc sức khỏe... Ảnh: Westin Resort & Spa Cam Ranh

Đa dạng lựa chọn lưu trú

The Westin Resort & Spa Cam Ranh có tổng cộng 207 phòng gồm suite cao cấp hướng biển và 19 biệt thự biệt lập 1-3 phòng ngủ, có hồ bơi, sân vườn riêng. Kiến trúc nội, ngoại thất thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại, ưu tiên sử dụng chất liệu thân thiện môi trường.

Tất cả hạng phòng đều được trang bị giường Heavenly thế hệ mới của thương hiệu Westin, tích hợp công nghệ điều chỉnh chuyển động, làm từ chất liệu có tính năng điều hòa nhiệt độ. Drap, gối, chăn nhập khẩu nguyên bộ từ Mỹ, thiết kế phù hợp với nhiều tư thế ngủ. Mỗi phòng còn có sẵn thanh lăn dầu oải hương và menu riêng có tác dụng hỗ trợ cải thiện giấc ngủ.

Giường Heavenly thế hệ mới trang bị trong mọi hạng phòng, giúp mang lại những giấc ngủ chất lượng cho du khách trong thời gian lưu trú. Ảnh: Westin Resort & Spa Cam Ranh

Ẩm thực dinh dưỡng

Westin Resort & Spa Cam Ranh thiết kế menu theo đúng phương châm "Eat Well". Bữa sáng và trưa, du khách có thể dùng tại nhà hàng The Verandah. Hang Ten Beach Bar & Grill với các món ăn chế biến từ hải sản địa phương tươi sống sẽ là lựa chọn lý tưởng cho bữa tối.

Thực đơn của nhà hàng đều do chuyên gia dinh dưỡng nghiên cứu dựa trên các chỉ số dinh dưỡng, khoa học. Nhà hàng cam kết chỉ sử dụng nguyên liệu tươi nguồn gốc địa phương như thịt gà thả vườn, hải sản tươi, rau hữu cơ... Thực đơn cho trẻ không bao gồm đồ uống có ga giúp phụ huynh yên tâm, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho các bé.

Westin Resort & Spa Cam Ranh còn hợp tác cùng The Juicery, thương hiệu điều hành các quán bar, cà phê nổi tiếng tại London và Toronto. Hai bên đã cùng lên ý tưởng cho menu thức uống với các loại sinh tố, nước ép trái cây nhiệt đới giàu dưỡng chất và vitamin.

Thực đơn Eat Well bổ dưỡng với nguyên liệu tươi ngon nguồn gốc địa phương. Ảnh: Westin Resort & Spa Cam Ranh

Hoạt động giải trí cho mọi độ tuổi

Mỗi vị khách nhỏ tuổi khi lưu trú tại The Westin Resort & Spa Cam Ranh sẽ nhận được một cuốn nhật ký du lịch và lịch hoạt động vui chơi gia đình Westin. Nội dung gồm danh sách các hoạt động ngoài trời lẫn trong nhà, giúp trẻ hòa mình vào thiên nhiên, khơi gợi trí tò mò.

Du khách được khuyến khích vận động lành mạnh (Move Well) bằng nhiều hoạt động giúp đốt cháy năng lượng như tennis, bóng rổ, cầu lông, các trò chơi biển... Phòng gym Westin Workout Fitness Studio mở cửa toàn thời gian đáp ứng nhu cầu tập luyện. Resort còn có các môn thể thao dưới nước như chèo ván đứng, thuyền kayak, lướt sóng... giúp bạn thỏa đam mê vận động.

Trong lúc các em nhỏ khám phá thiên nhiên, cảnh quan quan resort, phụ huynh có thể tranh thủ tham gia các hoạt động khác. Heavenly Spa by Westin sẽ là nơi lý tưởng để các đôi thư giãn với chuỗi liệu trình hỗ trợ phục hồi cơ thể và liệu pháp làm đẹp.

Tổng diện tích khuôn viên resort rộng 9 hecta với hơn 3.000 cây xanh, xen kẽ với những con đường rợp bóng mát. Mỗi sáng, du khách có thể lên kế hoạch chạy bộ, đạp xe. Buổi chiều, những cồn cát trắng và bãi cát mịn trải dài là nơi lý tưởng để tản bộ, ngắm cảnh biển hoàng hôn.

Đại diện khu nghỉ dưỡng cho biết chương trình chăm sóc sức khỏe gia đình toàn diện hướng đến tạo điều kiện để du khách có giấc ngủ ngon, ăn uống lành mạnh, cùng tham gia những hoạt động gắn kết, tái tạo năng lượng, rèn luyện thể chất...

"Không chỉ các du khách nhỏ tuổi mà cả bậc phụ huynh cũng có thể tận hưởng thời gian nuông chiều, chăm sóc bản thân trọn vẹn khi dành thời gian nghỉ dưỡng tại đây", bà Jamie Jung Hun Lee, Tổng quản lý The Westin Resort & Spa Cam Ranh cho biết.

Á Hiên