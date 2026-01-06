Nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe dịp Tết tại JW Marriott Phú Quốc

JW Marriott Phú Quốc giới thiệu chương trình Tết "Mùa hoa khởi sắc" gồm chuỗi trải nghiệm thư giãn, giải trí, ngắm hoa, diễn ra từ ngày 4/2.

JW Marriott Phú Quốc vừa được tạp chí du lịch Condé Nast Traveler xếp vào top 5 khu nghỉ dưỡng tốt nhất châu Á. Resort nổi tiếng với việc kết hợp các yếu tố đương đại với giá trị truyền thống, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa, di sản.

Hồ bơi cảm hứng từ hình vỏ sò. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Năm nay, nhân dịp Tết Bính Ngọ, resort tổ chức lễ hội mùa xuân kết hợp lễ tình nhân với chủ đề "Tết - Mùa hoa khởi sắc". Du khách sẽ được trải nghiệm đón năm mới với menu ẩm thực giới hạn, liệu trình phục hồi cùng khoảnh khắc thư giãn tại vịnh Ngọc Lục Bảo.

"Mùa hoa khởi sắc" trải dài qua ba chương trải nghiệm: thiên nhiên chuyển mình, cơ thể hồi sinh và tâm trí khởi sắc. Du khách sẽ cảm nhận sự thoáng đãng, thư giãn từ không gian xanh mát của khu vườn JW Garden và bãi Khem. Cơ thể được tái tạo năng lượng qua các liệu trình spa và hoạt động chăm sóc sức khỏe nhẹ nhàng.

Đầu tiên là hồi "Lập xuân" diễn ra vào ngày 4/2, mở màn cho mùa Tết tại JW Marriott Phú Quốc. Các hoạt động chăm sóc sức khỏe kết hợp tiệc thân mật kéo dài cả ngày tại khuôn viên JW Garden. Thực đơn do Bếp trưởng Michelin Olivier Elzer thiết kế với các món ăn giới hạn lấy cảm hứng từ nguyên liệu mùa xuân.

Dinh thự 7 phòng ngủ Lamarck House bên vịnh. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Về lưu trú, du khách có thể trải nghiệm Lamarck House - dinh thự 7 phòng ngủ riêng tư với phong cách Pháp cổ điển, với dịch vụ cá nhân hóa cao cấp. Gói Lamarck House All-Inclusive Experience bao gồm liệu trình spa miễn phí, tiệc BBQ riêng tư tại dinh thự và nhiều ưu đãi khác.

Nhà hàng Tempus Fugit ngay trong khuôn viên resort tái hiện hương vị Tết Việt qua set thực đơn thuần Việt. Trong khi quảng trường Place de Lamarck sôi động với chợ đêm Oriental (Á Đông) và buffet "Flavours of the East" (Hương vị phương Đông). Những màn múa lân sư rồng truyền thống cũng sẽ diễn ra cả đêm nhằm gửi gắm lời chúc may mắn cho năm mới.

Du khách thưởng thức bữa sáng bên biển. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Tiếp nối là tiệc BBQ Tides & Fire (Thủy triều và lửa) tại nhà hàng Red Rum. Ngoài ra du khách còn có các lựa chọn khác như Chimaek by the Sea (Gà và bia bên biển) hay Brazil Festival BBQ (Lễ hội BBQ Brazil). Tiệm trà bánh French & Co giới thiệu tiệc trà chiều Spring Festival (lễ hội mùa xuân) với bộ Hamper Tết phiên bản giới hạn cùng Dilmah Tea và Annam Gourmet.

Cũng tại nhà hàng Red Rum, các đôi có thể trải nghiệm tiệc riêng tư lãng mạn trong ngày lễ tình nhân với bàn tiệc ven biển. Nhà hàng Pink Pearl by Olivier E . mang đến trải nghiệm ẩm thực Pháp cao cấp với champagne và âm nhạc cổ điển.

Pink Pearl by Olivier E. là biệt thự sắc hồng chuyên phục vụ ẩm thực Pháp thượng hạng, do bếp trưởng Olivier Elzer điều hành. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc

Cuối cùng là trải nghiệm chăm sóc sức khỏe tại Chanterelle - Spa by JW. Nơi đây cung cấp các liệu trình hồi phục và tái tạo như Soft Beginning Ritual - Awakening of the Spirit (thức tỉnh tâm trí), Blooming Renewal Ritual (Tái tạo và khởi sắc), hay Symphony Glow Facial by Anne Semonin (Liệu trình chăm sóc da của Anne Semonin).

Đan Minh