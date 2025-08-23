Nghi chồng 68 tuổi ngoại tình với cô hàng xóm kém 10 tuổi

Tôi chưa từng bắt quả tang, nhưng linh cảm phụ nữ mách rằng có điều gì đó không đúng.

Tôi 65 tuổi, về hưu vài năm, sống cùng chồng 68 tuổi trong căn nhà ở quê. Chúng tôi cưới nhau hơn 40 năm, trải qua đủ khó khăn, vui buồn, giờ con cái đã trưởng thành và lập gia đình. Gần đây, tôi thấy chồng có nhiều biểu hiện lạ nên nghi ngờ anh có người phụ nữ khác. Nơi tôi ở, có một người phụ nữ góa chồng sống một mình khá lẳng lơ, kém tôi chục tuổi. Nhiều bà vợ trong xóm đều đề phòng cô ta. Dạo này chồng tôi hay qua quán nước cạnh nhà cô ta ngồi chơi, nhiều hôm nói chuyện cùng, trông cũng khá đưa đẩy.

Về nhà, tôi có nói với chồng. Anh cho rằng tôi ghen tuông vớ vẩn và không nói gì nữa. Mỗi lần đề cập tới chuyện đó là vợ chồng tôi lại mâu thuẫn và gần nhất là cãi nhau to. Giận quá, tôi chạy sang nhà cô ta chửi bới. Cô ta với thái độ thách thức chửi lại tôi, cho rằng tôi vu khống và xúc phạm cô ta. Rồi cô ta dọa sẽ kiện ra chính quyền nếu tôi tiếp tục như vậy. Lúc đó chồng sang lôi tôi về, còn chửi mắng tôi không biết điều. Càng tức hơn nên tôi chửi cả hai. Sau đó cô ta báo chính quyền. Còn chồng tôi đòi chuyển qua ngôi nhà khác của chúng tôi, cũng gần phía nhà cô ta, để ở.

Chồng tôi là người gia trưởng, không tôn trọng vợ lắm. Còn tôi cố gắng nhẫn nhịn vì con cái để gia đình êm ấm. Nhưng chuyện này như giọt nước tràn ly khiến tôi như muốn bùng nổ. Đã đến tuổi này rồi không yên phận vui vẻ bên con cháu mà còn "mèo mả gà đồng".

Tôi chưa từng bắt quả tang, nhưng linh cảm phụ nữ mách rằng có điều gì đó không đúng. Nhiều người khuyên tôi bỏ qua cho yên cửa nhà, nhưng mỗi lần nghĩ tới ánh mắt và thái độ thách thức của cô kia, những lời coi thường mà chồng nói ra, máu trong người tôi lại sôi lên. Tôi chưa biết phải làm sao, mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Phương Thúy