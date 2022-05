Nghi can trộm 32 nắp cống cầu Thủ Thiêm 2 bị bắt

Cảnh sát trích xuất hàng loạt camera, xác định Nguyễn Văn Thái, 52 tuổi, trộm 32 nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2 - biểu tượng của TP HCM, truy tìm suốt một tuần.

Ngày 13/5, Công an quận 1 phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP HCM bắt Nguyễn Văn Thái, thợ hồ - nghi can trộm hàng loạt nắp cống trên cầu Thủ Thiêm 2.

Khai với cơ quan điều tra, Thái cho biết hôm 3/5 lên cầu chơi, ngắm cảnh, phát hiện nắp cống dễ lấy nên đã cạy trộm 32 cái đem bán ve chai được hơn một triệu đồng.

Nguyễn Văn Thái tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đình Văn

Trước đó, chiều 5/5, công nhân phát hiện 32 nắp cống thoát nước trên cầu Thủ Thiêm 2 bị mất. Các thiết bị này làm bằng gang, đường kính 23 cm, dày 2,3 cm nằm sát hành lang người đi bộ. Xung quanh cống có vết cạy bằng xà beng.

Đại diện đơn vị thi công cầu Thủ Thiêm 2 cho biết, toàn công trình có gần 110 nắp cống. Những nắp cống bị mất vào ngày 3 và 4/5.

Trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực, cảnh sát xác định thủ phạm là người đàn ông trung niên dáng đậm, mặc áo xanh, quần đen và chạy xe máy màu đỏ. Sau quá trình điều tra, người này được xác định là Thái.

Nắp cống trên cầu chưa bị mất. Ảnh: Đình Văn

Thủ Thiêm 2 là cầu dây văng bắc qua sông Sài Gòn dài gần 1,5 km, 6 làn xe, nối quận 1 với TP Thủ Đức, được khánh thành hôm 28/4. Cầu có tổng đầu tư 3.100 tỷ đồng, được xem là biểu tượng mới của TP HCM.

Quốc Thắng - Đình Văn