Nghi can trộm '30 cây vàng' trong ôtô bị bắt

TP HCMSau nhiều ngày truy tìm, cảnh sát bắt giữ nghi can 41 tuổi trọng vụ đột nhập ôtô của võ sĩ đậu bên Đại lộ Bình Dương, trộm "30 cây vàng".

Ngày 15/9, Công an TP HCM tạm giữ hình sự người này về hành vi Trộm cắp tài sản, đã thu hồi tang vật, tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nghi án "mất 30 cây vàng".

Nghi can trộm vàng trên trong ôtô ở TP HCM bị bắt Hình ảnh nghi can đột nhập vào xe lấy trộm tài sản. Video: Camera an ninh

Trước đó, nam võ sĩ, chủ phòng thể hình trình báo, khuya 6/9 lái ôtô bán tải chở bạn về nhà trên Đại lộ Bình Dương thuộc phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Sau khi người bạn vào nhà, anh đậu ôtô trên vỉa hè, mở cửa xe phía bên phụ cho thoáng rồi ngủ. Đến sáng, người đi đường thấy tài xế ngủ trong xe, cửa mở, nghi ngờ có bất thường nên gọi dậy.

Anh này kiểm tra tài sản thì phát hiện nhiều trang sức vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn... (được cho là 30 cây vàng) cùng điện thoại di động đã mất.

Camera an ninh gần đó ghi cảnh lúc hơn 3h có người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đi vào phía sau xe tải, soi đèn pin lục lọi chừng một phút.

Phước Tuấn