Nghi can sát hại người đàn ông Hàn Quốc ở TP HCM bị bắt

Nam thanh niên Hàn Quốc bị cáo buộc đánh đồng hương thiệt mạng trong lúc nhậu ở vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3.

Ngày 10/3, Công an TP HCM phối hợp Công an phường 4, quận 3, lấy lời khai nghi can quốc tịch Hàn Quốc, điều tra hành vi Giết người.

Rạng sáng nay, một số người đàn ông ngồi nhậu trên vỉa hè đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 4, quận 3) thì xảy ra mâu thuẫn, đuổi đánh nhau. Một người Hàn Quốc sau đó được phát hiện tử vong, nằm gục trên đường, đầu có nhiều máu.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do vết thương ở vùng đầu, bị vật cứng tác động. Nhiều trinh sát đã lần theo dấu vết, phát hiện nghi can là nam thanh niên người Hàn Quốc.

Nghi can sau khi gây án đã đón xe về quận 7, sau đó bỏ trốn đến địa bàn tỉnh Bình Dương thì bị bắt.

Nhật Vy